الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

موضة

لبنان.. أعراس أشبه بحكايات ألف ليلة وليلة!!

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

إيطاليا تتجاوز عقدة جوليو ريجيني مع مصر

للمزيد

حوار

وزير خارجية قطر: الأزمة الخليجية مفتعلة والشعب القطري أثبت صموده

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

عرسال.. منظمات الإغاثة تدق ناقوس الخطر

للمزيد

قراءة في صحف الخليج

تطبيق "صراحة" السعودي لتبادل الرسائل النصية يكتسح السوق العالمية!!

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: تراجع كبير في شعبية ماكرون بعد شهور قليلة على انتخابه

للمزيد

ريبورتاج

تونس تحتضن مهرجان عيد السمك بعد غياب دام أكثر من 6 سنوات!!

للمزيد

وجها لوجه

تونس: المساواة بين الرجل والمرأة... السبسي على خطى بورقيبة؟

للمزيد

حدث اليوم

بوركينا فاسو.. ما دلالات الاعتداء على مطعم في واغادوغو؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أفريقيا

اعتداء واغادوغو: صدمة كبيرة لدى الجالية المسلمة في العاصمة البوركينية

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس 24

فيديو عبد الله ملكاوي

نص عبد الله ملكاوي , موفد فرانس24 إلى واغادوغو

آخر تحديث : 17/08/2017

لا تزال السلطات البوركينية تبحث عن هوية منفذي اعتداء الأحد الذي قتل فيه 18 شخصا بالإضافة إلى المهاجمين. من بين الضحايا العديد من أفراد الجالية المسلمة في العاصمة واغادوغو ومن المغتربين العرب. كويتيان ولبنانيان وجزائري. تقرير عبد الله ملكاوي وكاليدو سي وبانغالي توريه في واغادوغو.

صدمة كبيرة خلفها اعتداء واغادوغو لدى الجالية المسلمة في العاصمة البوركينية. وبالرغم من عدم تبني أي جهة الهجوم إلا أن أصابع الاتهام تتجه نحو منظمات إرهابية إسلامية.

محمد كندو إمام مسجد أهل السنة في واغادوغو، يقول في تصريح لفرانس24 "هذه المرة إلى يومنا هذا لم نسمع عن جهة معينة تبنت هذا العمل ولكن المنظمات هذه لا شك أن لهم أيدي وراء هذا الأمر لا نشك في ذلك".

يأخذنا الإمام محمد إلى غرفة الموتى لاستقبال ذوي الضحايا وبينهم إمام مسجد الكويت الكبير وليد العلي والداعية فهد الحسيني كانا في رحلة إلى المدينة لإعطاء دورس تعليمية. فاجعة يعيشها الأهالي القادمين من الكويت لنقل الجثمانين.

تعج غرفة الموتى بذوي الضحايا، تنتابهم حالة من الحزن ممزوجة بالغضب. يغادر الجميع المكان وسط مخاوف كبيرة من تكرار ما حدث.

تقرير: عبد الله ملكاوي وكاليدو سي وبانغالي توريه

نشرت في : 17/08/2017

  • بوركينا فاسو

    بوركينا فاسو: مشاعر الصدمة والحزن تسيطر على أهالي ضحايا اعتداء واغادوغو

    للمزيد

  • بوركينا فاسو

    بوركينا فاسو: قتلى في هجوم بإطلاق النار على مطعم في واغادوغو

    للمزيد

  • مكافحة الإرهاب

    بوركينا فاسو ومالي تتفقان على تعزيز التنسيق الأمني للتصدي لخطر الجهاديين

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي