نائب الرئيس الأمريكي يدعو البرازيل والمكسيك والبيرو وتشيلي لقطع العلاقات مع بيونغ يانغ

دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الأربعاء خلال زيارة إلى تشيلي كل من البرازيل والمكسيك والبيرو وتشيلي لقطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع كوريا الشمالية. واعتبر بنس أن تواصل العزلة على كوريا الشمالية سيسهل من إمكانية التوصل إلى حل سلمي معها بخصوص برنامجها النووي.

دعا نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس الأربعاء أربعة بلدان في أمريكا اللاتينية (البرازيل والمكسيك والبيرو وتشيلي) إلى قطع العلاقات الاقتصادية والدبلوماسية مع كوريا الشمالية.

وقال بنس خلال مؤتمر صحافي في سانتياغو في تشيلي إلى جانب الرئيسة التشيلية ميشيل باشليه "إننا ندعو بقوّة، تشيلي والبرازيل والمكسيك والبيرو إلى قطع كل العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع كوريا الشمالية".

أضاف "إذا تواصلت هذه العزلة الاقتصادية والدبلوماسية، فسيكون لدينا أمل أفضل بالتوصل إلى حل سلمي" للبرنامج النووي الكوري الشمالي.

ولم ترد الرئيسة التشيلية على طلب نائب الرئيس الأمريكي قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع بيونغ يانغ، لكنها أعربت عن قلقها إزاء البرنامج البالستي لكوريا الشمالية.

ودعت الأطراف إلى "تجديد كل الجهود الدبلوماسية والمحادثات (...) بهدف أن تكون شبه الجزيرة الكورية خالية من الأسلحة النووية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد الأربعاء بالقرار "الحكيم والعقلاني" للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون الذي أعلن أنه سيجمد مشروع اطلاق صواريخ تسقط قرب جزيرة غوام التابعة للأراضي الأمريكية.

وشهدت شبه الجزيرة الكورية تصعيدا حادا للتوتر في الأسابيع الفائتة بعد نجاح تجربتين نفذتهما كوريا الشمالية لصاروخين بالستيين عابرين للقارات في انتهاك للحظر الدولي، قادرين بحسب الخبراء على بلوغ الساحل الغربي، وربما الساحل الشرقي، للولايات المتحدة.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 17/08/2017