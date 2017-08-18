اعتداء برشلونة يصيب عالم الرياضة الإسباني بالصدمة والذهول

أصاب اعتداء برشلونة الذي ذهب ضحيته 13 قتيلا ونحو 100 جريح عالم الرياضة في إسبانيا بالصدمة والذهول، فقد كتب كريستيانو رونالدو على تويتر بأنه أصيب ب"الذهول"، فيما قال بطل العالم للدراجات النارية مارك ماركيز بإنه أصيب "بالصدمة". وستلتزم فرق الدرجتين الأولى والثانية لكرة القدم بالوقوف دقيقة صمت قبل بدء المباريات المقررة نهاية الأسبوع الحالي "تكريما للضحايا وعائلاتهم" حسب بيان صادر عن السلطات الكروية.

صرح البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم ريال مدريد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم أنه أصيب ب"الذهول" على غرار عالم الرياضة في إسبانيا بعد اعتداء برشلونة الخميس والذي تبناه تنظيم "الدولة الإسلامية".وذهب ضحية التفجير بالشاحنة في حي رامبلاس السياحي للمشاة في برشلونة بعد ظهر الخميس 13 قتيلا وأكثر من 100 جريح، حسب آخر حصيلة غير نهائية.

وغرد رونالدو عبر تويتر "لقد أذهلتني الأخبار الواردة من برشلونة. كل دعمي وتضامني لعائلات وأصدقاء الضحايا".

وفي عبارات مماثلة تقريبا، عبر نجما كرة المضرب وكرة السلة الإسبانيان رافايل نادال وباو غاسول "عن حزنهما العميق لما حصل في برشلونة".

بدوره، قال بطل العالم للدراجات النارية في فئة موتو جي بي ثلاث مرات مارك ماركيز إنه أصيب "بالصدمة" جراء هذا الاعتداء الذي جعله "خائر القوى".

من جانبه، قال قائد فريق ريال مدريد لكرة القدم سيرخيو راموس "لا للإرهاب. لا لديكتاتورية الخوف"، في حين أصدر النادي الملكي بيانا عبر فيه عن "ذهوله".

وحذا برشلونة حذو غريمه، وقال في بيان "بقلب مثقل من هذا الاعتداء الذي وقع في مدينتنا.. كل قوتنا وتقديرنا للضحايا والأقرباء وسكان برشلونة".

من جهته، علق نادي فياريال تقديم مهاجمه الجديد الكولومبي كارلوس باكا "في إشارة نضال" ضد هذا الاعتداء.

وستلتزم فرق الدرجتين الأولى والثانية بالوقوف دقيقة صمت قبل بدء المباريات المقررة نهاية الأسبوع الحالي "تكريما للضحايا وعائلاتهم" حسب بيان صادر عن السلطات الكروية.

وأشار البيان إلى أن رابطة الدوري "ناشدت اتحاد اللعبة للقيام بهذا الأمر".

وكان برشلونة أعلن في وقت سابق أن لاعبيه "سيضعون شريطة سوداء على سواعدهم في جميع المباريات" المقررة نهاية هذا الأسبوع لمختلف الدرجات.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 18/08/2017