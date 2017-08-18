فنلندا: إصابة عدة أشخاص طعنا بمدينة توركو واعتقال مشتبه به

أصيب عدة أشخاص الجمعة طعنا في مدينة توركو جنوب غرب فنلندا حسب ما أعلنته الشرطة داعية المواطنين إلى توخي الحذر والابتعاد عن المنطقة. وأفادت الشرطة في حسابها على تويتر بتوقيف مشتبه به ومواصلة البحث عن "مشتبه بهم محتملين" آخرين.

أفادت الشرطة الفنلندية على حسابها على تويتر الجمعة بإصابة عدة أشخاص طعنا في مدينة توركو جنوب غرب البلاد، مشيرة إلى إطلاق النار على مشتبه به وتوقيفه، ومواصلة البحث عن "مشتبه بهم محتملين" آخرين.

وكتبت الشرطة على تويتر أنها "أطلقت النار على ساقي شخص يشتبه بأنه منفذ الجريمة وتم توقيفه. وننصح الناس بتجنب وسط توركو". كما أنها لم تؤكد عدد الضحايا.

وذكر تلفزيون "يلي" العام أن الشرطة أغلقت وسط توركو، وأن شهود عيان قالوا إنهم شاهدوا أشخاصا ممددين على الأرض في منطقة مزدحمة من المدينة. وأغلقت المتاجر أبوابها.

وكتب رئيس الوزراء يوها سيبيلا على تويتر قبل اجتماع للحكومة "الحكومة تتابع الوضع في توركو عن كثب، والشرطة تجري عملية".

وذكر تلفزيون "آم تي في3" أن الشرطة رفعت مستوى الأمن في مطار هلسنكي وفي محطات القطارات.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 18/08/2017