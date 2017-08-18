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أمريكا

"فيس بوك" يختبر خاصية جديدة لتقديم محتوى إخباري حسب اهتمام المستخدم

© أف ب/أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/08/2017

يجري موقع "فيس بوك" تعديلات على خدمة موجز أخبار المحتويات التي ينشرها أصدقاء المستخدمين، من أجل توفير روابط للموضوعات والأخبار حسب اهتمام كل مستخدم.

يختبر موقع "فيس بوك" حاليا خاصية توفر روابط للموضوعات والأخبار حسب اهتمام كل مستخدم في الوقت الذي تواصل فيه الشركة البحث عن طرق لزيادة الوقت الذي يقضيه المستخدمون على أكبر موقع للتواصل الاجتماعي في العالم، الموقع الذي أسسه شاب طموح في الولايات المتحدة ليصبح أكبر شبكة للتواصل الاجتماعي على مستوى العالم، بعد أن تعدى عدد الذين يستخدمونه بانتظام عتبة المليارين.

ويفوق عدد قاعدة المستخدمين عدد سكان أي دولة منفردة ويتجاوز سكان ست من القارات السبع. ويمثل أكثر من ربع سكان العالم البالغ عددهم 7 مليارات ونصف نسمة.

ويختبر الموقع خاصية "الموضوع المميز" على خدمة موجز الأخبار، الخدمة الأساسية في "فيس بوك" الذي أكد أن الخاصية مصممة لمساعدة المستخدمين على اكتشاف المحتويات الداخلة في نطاق اهتماماتهم.

وتدخل الشركة التعديلات دائما على خدمة موجز الأخبار. وتخضع التعديلات المحتملة لفحص دقيق قبل أن تدخلها بصورة رسمية.

وتتضمن خدمة موجز الأخبار المحتويات التي ينشرها أصدقاء المستخدمين وتعرض بالترتيب وفقا لخوارزمية (حلول حسابية) خاصة بموقع فيس بوك وكذلك تعرض إعلانات ومنشورات من صفحات أبدى المستخدم إعجابه بها.

وانطوى تقديم محتوى إخباري على مصاعب بالنسبة لفيس بوك. فقبل الانتخابات الأمريكية تعرض مستخدمو الموقع لتقارير زائفة تقول إن البابا فرنسيس أيد المرشح الجمهوري آنذاك دونالد ترامب وأن السلطات عثرت على جثة عميل اتحادي يحقق في قضية متعلقة بالمرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

فرانس24/رويترز

نشرت في : 18/08/2017

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