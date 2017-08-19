أردوغان يدعو وزير الخارجية الألماني إلى "التزام حدوده" إثر قيام الأخير بانتقاده

رد الرئيس التركي السبت على وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال داعيا إياه إلى "التزام حدوده"، إثر قيام الأخير بانتقاد دعوة أردوغان الأتراك المجنسين في ألمانيا لعدم انتخاب ثلاثة أحزاب رئيسية في البلاد. وكانت برلين قد طلبت من أردوغان عدم التدخل في الحملة الانتخابية الألمانية.
دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان السبت وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال إلى "التزام حدوده"، إثر قيام الأخير بانتقاد دعوة الرئيس التركي الأتراك المجنسين في ألمانيا إلى عدم انتخاب ثلاثة أحزاب رئيسية في البلاد.
وقال أردوغان في خطاب متلفز شن فيه هجوما شخصيا على الوزير الألماني "إنه لا يلتزم حدوده! من أنت لتخاطب رئيس تركيا بهذه الطريقة؟ التزم حدودك! إنه يحاول إعطاءنا درسا ... منذ متى تتعاطى السياسة؟ كم تبلغ من العمر؟".
وتأتي تصريحات أرودغان السبت غداة دعوته الأتراك المجنسين في ألمانيا إلى عدم منح أصواتهم لحزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الذي تتزعمه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، ولا للحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي ينتمي إليه وزير الخارجية الألماني سيغمار غابريال، ولا لحزب الخضر، واصفا هذه الأحزاب بأنها "عدوة لتركيا".
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