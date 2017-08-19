اعتداء كامبريلس: الشرطة تعلن التعرف على هوية ثلاث جثث يشتبه بمشاركتهم في الهجوم

أعلنت شرطة كاتالونيا مساء الجمعة، التعرف على هوية ثلاث جثث لأشخاص من المغرب قتلتهم يشتبه بمشاركتهم في هجومي برشلونة وكامبريلس. كما كشفت الشرطة عن خلية تضم 12 شخصا تقف وراء الهجومين، وقالت إن هوية سائق الشاحنة التي دهست المارة في برشلونة لم تعرف بعد.

أعلنت شرطة كاتالونيا مساء الجمعة، أنها تعرفت إلى هوية ثلاث جثث لمغربيين قتلتهم بعد الاعتداء الإرهابي الذي ضرب ليل الخميس الجمعة منطقة كامبريلس في شمال شرق إسبانيا.

وقالت الشرطة إن هؤلاء الثلاثة هم موسى أوكبير (17 عاما) وسعيد علاء (18 عاما) ومحمد هشامي (24 عاما) وجميعهم من سكان منطقة ريبول. ولا يزال البحث جاريا عن مشتبه به رابع هو يونس أبو يعقوب البالغ الثانية والعشرين من العمر.

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وكشفت هويات ثلاثة أشخاص آخرين مرتبطين بالهجومين لكن لم يتم توقيفهم. وقد يكون اثنان منهم قتلا في الانفجار الذي تلاه حريق في منزل الأربعاء في الكنار التي تبعد مئتي كيلومتر عن برشلونة، وربما كانت المجموعة تصنع فيه عبوات ناسفة.

خلية من 12 شخصا

كما كشفت الشرطة عن خلية تضم 12 شخصاً قد شاركوا في اعتداءي برشلونة وكامبريلس.

وقد أوقف أربعة من هؤلاء المشتبه بهم الخميس والجمعة وأحدهم فار. وقد نشرت هوية الرجل وصورته اللتان تكشفان أنه مغربي يدعى يونس أبو يعقوب ويبلغ من العمر 22 عاما. وقتل خمسة آخرون من أفراد الخلية ليل الخميس الجمعة.

وقال المتحدث باسم الشرطة الكاتالونية جوسيب لويس ترابيرو من جهة ثانية، إن سائق الشاحنة الذي دهس المارة في برشلونة لم تتعرف الشرطة إلى هويته حتى الآن.

وقال الناطق باسم شرطة كاتالونيا إنه عثر "في هذا المنزل على بقايا شخصين مختفيين نحاول التحقق مما إذا كانا اثنين من الأشخاص الثلاثة المتورطين في الاعتداءين، وعندها سيكون علينا البحث عن شخص ثالث".

وأضاف أن سائق الشاحنة الصغيرة التي دهست المارة في برشلونة لم يعرف بعد، نافيا معلومات أفادت أنه موسى أوكبير. وتابع أن هذين الهجومين قد يكونا نفذا بدلا من اعتداءات "أوسع".

ويبدو أن انفجار الكنار أدى إلى تجنب عملية أخرى أوسع. وقالت الشرطة إن المهاجمين خسروا المكونات الرئيسية لإنتاج عبوات ناسفة فيه.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 19/08/2017