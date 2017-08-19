الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ثقافة

محمد تروس: وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت فرصة جديدة للوصول للجمهور

للمزيد

ثقافة

باريس.. متحف "دابير" للفنون الأفريقية يغلق أبوابه لقلة الزوار

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

كيف تؤثر الحرب التجارية الصينية الأمريكية على سوق الطاقة العالمي؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.. مصير المفاوضات بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

عودة الشرطة الجوارية في فرنسا التي ألغيت في عهد ساركوزي

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

اعتداء برشلونة.. دعوات لتعاون أكبر بين السلطات المركزية والإقليمية في إسبانيا!!

للمزيد

ريبورتاج

تونس.. الدورة الثانية من مهرجان "للضحك فقط" الدولي

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: تراجع لمعدل البطالة والعائلات تتلقى إعانات الدخول المدرسي

للمزيد

ثقافة

أعمال فنية وثقت فظائع الحرب العالمية الأولى

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

آسيا

روسيا: الشرطة تقتل رجلا بعد طعنه 7 أشخاص بسكين وتستبعد فرضية العمل الإرهابي

© أ ف ب / أرشيف

فيديو رائد جبر

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/08/2017

قتلت الشرطة الروسية السبت رجلا بعد أن قام بطعن سبعة أشخاص بسكين في مدينة سورغوت بسيبيريا شمال روسيا. واستعبدت الشرطة فرضية الإرهاب بعد التعرف على هوية المهاجم، مشيرة إلى أنه ربما كان يعاني من اضطرابات نفسية.

أقدم رجل على طعن سبعة أشخاص السبت في بلدة سورغوت في أقصى شمال روسيا قبل أن ترديه الشرطة التي استبعدت دوافع "إرهابية" للهجوم.

وقالت لجنة التحقيق الوطنية المكلفة الجرائم الكبرى إن الرجل "هاجم مارة طعنا بسكين وأصابهم بجروح" صباح السبت في مدينة سورغوت، مضيفة أن الشرطة المسلحة سارعت إلى المكان بعد إبلاغها وقامت "بتصفية" المهاجم.

وأفاد مسؤولون محليون عن نقل سبعة أشخاص إلى المستشفى، في رقم أكده المحققون بعد أن كانت الحصيلة سابقا ثمانية مصابين.

وأعلنت لجنة التحقيق تحديد هوية الرجل مؤكدة أنه من السكان المحليين من مواليد 1994، مشيرة إلى النظر في "اضطرابات نفسية محتملة" يعانيها.

كما أكدت وزارة الداخلية الاقليمية لوكالة أنترفاكس للأنباء إن فرضية الهجوم "الإرهابي ليست الفرضية الأساس".

وأفادت الشرطة الإقليمية أن عناصر الأمن أطلقوا رصاصات تحذيرية قبل استهداف المهاجم الذي كان يرتدي قناعا.

وبدا في تسجيل فيديو من موقع يوتيوب نشره تلفزيون "رين تي في" الروسي رجل بملابس سوداء مطروح أرضا على رصيف فيما ركع شرطي على ظهره وسط صفارات الإنذار.

والجرحى السبعة اثنان منهم في حالة حرجة فيما خمسة آخرون في وضع مستقر، بحسب ما ذكرته حكومة خانتي-مانسي في بيان.

وتبعد مدينة سورغوت 2100 كلم شمال شرق موسكو في منطقة خانتي-مانسي الغنية بالنفط.

 

فرانس 24/ أ ف ب / رويترز

نشرت في : 19/08/2017

  • روسيا

    روسيا: فتح تحقيق في "عمل إرهابي" إثر التفجير في مترو سان بطرسبورغ

    للمزيد

  • روسيا

    روسيا: إعلان الحداد غداة الاعتداء الإرهابي في سان بطرسبورغ

    للمزيد

  • روسيا

    روسيا: توقيف 6 " إسلاميين" حاولوا تجنيد إرهابيين في سان بطرسبورغ

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي