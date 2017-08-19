روسيا: الشرطة تقتل رجلا بعد طعنه 7 أشخاص بسكين وتستبعد فرضية العمل الإرهابي

قتلت الشرطة الروسية السبت رجلا بعد أن قام بطعن سبعة أشخاص بسكين في مدينة سورغوت بسيبيريا شمال روسيا. واستعبدت الشرطة فرضية الإرهاب بعد التعرف على هوية المهاجم، مشيرة إلى أنه ربما كان يعاني من اضطرابات نفسية.

أقدم رجل على طعن سبعة أشخاص السبت في بلدة سورغوت في أقصى شمال روسيا قبل أن ترديه الشرطة التي استبعدت دوافع "إرهابية" للهجوم.

وقالت لجنة التحقيق الوطنية المكلفة الجرائم الكبرى إن الرجل "هاجم مارة طعنا بسكين وأصابهم بجروح" صباح السبت في مدينة سورغوت، مضيفة أن الشرطة المسلحة سارعت إلى المكان بعد إبلاغها وقامت "بتصفية" المهاجم.

وأفاد مسؤولون محليون عن نقل سبعة أشخاص إلى المستشفى، في رقم أكده المحققون بعد أن كانت الحصيلة سابقا ثمانية مصابين.

وأعلنت لجنة التحقيق تحديد هوية الرجل مؤكدة أنه من السكان المحليين من مواليد 1994، مشيرة إلى النظر في "اضطرابات نفسية محتملة" يعانيها.

كما أكدت وزارة الداخلية الاقليمية لوكالة أنترفاكس للأنباء إن فرضية الهجوم "الإرهابي ليست الفرضية الأساس".

وأفادت الشرطة الإقليمية أن عناصر الأمن أطلقوا رصاصات تحذيرية قبل استهداف المهاجم الذي كان يرتدي قناعا.

وبدا في تسجيل فيديو من موقع يوتيوب نشره تلفزيون "رين تي في" الروسي رجل بملابس سوداء مطروح أرضا على رصيف فيما ركع شرطي على ظهره وسط صفارات الإنذار.

والجرحى السبعة اثنان منهم في حالة حرجة فيما خمسة آخرون في وضع مستقر، بحسب ما ذكرته حكومة خانتي-مانسي في بيان.

وتبعد مدينة سورغوت 2100 كلم شمال شرق موسكو في منطقة خانتي-مانسي الغنية بالنفط.

فرانس 24/ أ ف ب / رويترز

نشرت في : 19/08/2017