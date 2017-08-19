فنزويلا: المدعية العامة السابقة تلجأ إلى كولومبيا وتتهم مادورو بالتورط في فضيحة فساد كبرى

وصلت المدعية العامة الفنزويلية السابقة لويزا أورتيغا مساء الجمعة إلى كولومبيا، بعد أن لجأت إليها إثر عزلها من منصبها مطلع الشهر الجاري. وكانت أورتيغا قد أعلنت في وقت سابق الجمعة أنها تمتلك أدلة على تورط الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في فضيحة فساد كبرى تتعلق بدفع شركة برازيلية للإنشاءات لرشى للفوز بعقود في العديد من دول أمريكا اللاتينية.

لجأت النائبة العامة الفنزويلية السابقة، لويزا أورتيغا، التي أصبحت واحدة من أشد المنتقدين للرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو، الجمعة إلى كولومبيا بعد فرارها من فنزويلا، على ما أعلنت سلطات الهجرة الكولومبية.

فبعد اجتيازها جزيرة أروبا في البحر الكاريبي "وصلت السيدة أورتيغا برفقة زوجها النائب جيرمان فيرير" إلى كولومبيا، وفق ما جاء في بيان لأجهزة الهجرة الكولومبية.

وكانت أورتيغا أقيلت من منصبها في الخامس من آب/أغسطس بقرار من الهيئة التأسيسية الجديدة التي دفع مادورو باتجاه انتخابها.

وفي وقت سابق الجمعة، كانت أورتيغا أعلنت امتلاكها أدلة على تورط مادورو ودائرته الضيقة بفضحية الفساد الكبرى المتعلقة بشركة الإنشاءات البرازيلية "أوديربريشت".

وكانت شركة "أوديربريشت" قد اعترفت بدفع مئات الملايين من الدولارات كرشى للفوز بعقود في 12 بلدا منها فنزويلا، وهي فضيحة هائلة كان لها وقع على الطبقة السياسية في كل أمريكا اللاتينية.

لكن لم تظهر أسماء أي من المتورطين في فنزويلا. وقالت أورتيغا إن الرشى وجدت طريقها هناك حتى القمة.

وأضافت المدعية السابقة خلال لقاء للمدعين العامين في أمريكا اللاتينية في المكسيك شاركت فيه عبر الهاتف "إنهم مصابون بالقلق والخوف لأنهم يعلمون أننا نملك كل التفاصيل حول التعاون والكميات والأشخاص الذين تحولوا إلى أثرياء، وإن التحقيقات تشمل السيد نيكولاس مادورو ودائرته الضيقة".

أورتيغا: " أنا اتعرض لاضطهاد ممنهج"

وتعرضت أورتيغا لاضطهاد مستمر في فنزويلا، إذ اقتحمت القوّات الأمنية منزلها، كما أصدرت السلطات مذكرة اعتقال بحق زوجها، وهو محام تحول ايضا إلى معارض لمادورو.

وقالت أورتيغا "رأينا كيف تفسخت كل المؤسسات في فنزويلا، وكيف هجروا حكم القانون، وتحولوا الى مروجين لحكومة شمولية".

وأردفت "نعيش وضعا صعبا في فنزويلا، نحاكم ويسيطر علينا بسلاح الجوع والمرض. إنه صراع لإيجاد الطعام والدواء في بلدنا. الحكومة تحاول أن تحكم الناس بواسطة الفقر".

كما أدانت معاملة الحكومة لها ولعائلتها وأصدقائها، قائلة "أنا أتعرض لاضطهاد ممنهج".

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 19/08/2017