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أوروبا

فنلندا: توقيف خمسة أشخاص في إطار التحقيقات في هجوم توركو

© أ ف ب

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 19/08/2017

أعلنت الشرطة الفنلندية السبت، أن المشتبه به الرئيسي في اعتداء توركو هو مغربي وعمره 18 عاما. وأضافت الشرطة أنها فتحت تحقيقا في عمل إرهابي غداة الاعتداء بسكين، والذي أدى إلى مقتل شخصين وإصابة ثمانية آخرين، في المدينة الواقعة جنوب غرب فنلندا.

أعلنت الشرطة الفنلندية السبت، أنها فتحت تحقيقا في عمل إرهابي غداة اعتداء بسكين أدى إلى مقتل شخصين مؤكدة أن المشتبه به مغربي عمره 18 عاما.

وقالت الشرطة في بيان "بدأ التحقيق في الاعتداء كعملية قتل، لكن خلال الليل وردتنا معلومات إضافية تشير إلى أن الاتهامات الجنائية هي الآن قتل إرهابي".

وأطلقت الشرطة النار وأصابت مشتبها به كان يحمل سكينا، واعتقلته بعد دقائق على عملية طعن في ساحة سوق توركو الواقعة على بعد نحو 140 كلم من العاصمة هلسنكي. وأعلنت الشرطة السبت ارتفاع عدد الجرحى من ستة إلى ثمانية.

وقال مدير مكتب التحقيقات الوطني ماركوس لين "تم تنفيذ عملية مداهمة ولدينا الآن ستة مشتبه بهم موقوفين، هم المشتبه به الرئيسي وخمسة آخرون".

وأضاف "نحقق في دور هؤلاء الخمسة لكننا لسنا متأكدين مما إذا كانوا على علاقة بالاعتداء، سنستجوبهم وبعد ذلك يمكننا الإدلاء بالمزيد. لكنهم كانوا على اتصال بالمشتبه به الرئيسي".

ولم تعرف بعد دوافع الاعتداء ورفضت الشرطة التأكيد ما إذا كان مرتبطا بالإرهاب. وقال لين "لم نستجوب المشتبه به الرئيسي بعد بسبب وضعه الصحي".

وقالت وسائل الإعلام في فنلندا إن الشرطة تعتقد أن المشتبه به اختار الضحايا عشوائيا، لكن لين لم يؤكد ذلك.

وكانت الشرطة أعلنت أن المشتبه به تصرف منفردا على ما يبدو، لكنها أضافت أنها تبحث عن "متآمرين آخرين محتملين".

وتم إغلاق وسط توركو عقب الاعتداء الذي وقع عند الساعة 16,00 (13,00 ت غ). وأعيد فتح المنطقة بعد ساعات.

كما شددت السلطات الإجراءات الأمنية في المطارات ومحطات القطارات ونشرت أعدادا إضافية من رجال الشرطة في الشوارع.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 19/08/2017

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