لبنان: الجيش يعلن بدء عملية "فجر الجرود" لطرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من شرق البلاد

أعلن الجيش اللبناني السبت عن بدء عملية "فجر الجرود" العسكرية لطرد مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" من المنطقة الواقعة قرب الحدود مع سوريا شرق البلاد. وفي وقت متزامن، أعلن حزب الله اللبناني عن إطلاق عملية عسكرية مشتركة مع الجيش السوري لطرد مقاتلي التنظيم الجهادي من أحد معاقله على الحدود السورية اللبنانية.

أعلن الجيش اللبناني فجر السبت إطلاق عملية عسكرية لطرد تنظيم "الدولة الإسلامية" من المنطقة الواقعة قرب الحدود مع سوريا في شرق البلاد.

ونقل الحساب الرسمي للجيش اللبناني على "تويتر" عن قائد الجيش جوزيف عون "باسم لبنان والعسكريين المختطفين ودماء الشهداء الأبرار، وباسم أبطال الجيش اللبناني العظيم، أطلق عملية فجر الجرود"، في إشارة إلى جرود رأس بعلبك وجرود القاع، وهي منطقة جبلية محاذية للحدود مع سوريا.

وكان الجيش اللبناني أفاد الجمعة عن استهدافه لمواقع التنظيم المتطرف "بالمدفعية الثقيلة والطائرات" في تلك المنطقة.

ويسيطر تنظيم "الدولة الإسلامية" على منطقة جبلية واسعة جزء منها في شرق لبنان والآخر في سوريا.

حزب الله يعلن بدء عملية مشتركة مع الجيش السوري

من جانبه، قال حزب الله اللبناني السبت إن عملية عسكرية مشتركة مع الجيش السوري بدأت ضد جيب لتنظيم "الدولة الإسلامية "على حدود سوريا مع لبنان.

ويقول الجيش اللبناني إنه لا ينسق مع الجيش السوري في العمليتين العسكريتين.

ويأتي إعلان الجيش اللبناني بعد نحو عشرين يوما على خروج جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) من جرود بلدة عرسال الحدودية في إطار اتفاق إجلاء تم التوصل إليه بعد عملية عسكرية لحزب الله اللبناني.

وخرج إثر ذلك نحو ثمانية آلاف مقاتل من الجبهة ولاجئ سوري من جرود بلدة عرسال إلى منطقة واقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في سوريا.

ولم يشارك الجيش اللبناني مباشرة في المعركة ضد جبهة فتح الشام، لكنه كان على تنسيق مع حزب الله.

وبعد أيام على العملية العسكرية ضد جبهة فتح الشام، أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن توقيت إطلاق العملية ضد تنظيم "الدولة الإسلامية" سيكون بيد الجيش اللبناني، مشيرا إلى أن الأخير سيقاتل من الجانب اللبناني فيما سيفتح حزب الله والجيش السوري الجبهة السورية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 19/08/2017