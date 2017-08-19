السلطات المصرية تحجب موقع "مراسلون بلا حدود" والمنظمة تدين "التعتيم" على أكثر من 130 موقعا

أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود عن صدمتها جراء قرار السلطات المصرية حجب موقعها الإلكتروني الجمعة. واعتبرت المنظمة في بيان لها أن "التعتيم الرقمي الموسع في مصر" الذي طال أكثر من 130 موقعا إلكترونيا خلال الفترة الأخيرة "يدل على خوف النظام من أن امتلاك العامة للمعلومات يشكل خطرا على استقراره".

حجبت السلطات المصرية الجمعة، الموقع الإلكتروني لمنظمة "مراسلون بلاد حدود" ليضاف إلى قائمة متزايدة من مواقع الإنترنت المحظورة في البلد الواقع في شمال أفريقيا.

وقالت المنظمة التي مقرها باريس الخميس، إنه تم حجب موقعها في 14 آب/أغسطس بعد أن أصدرت بيانات تدين استمرار اعتقال مصورين صحافيين.

وأعربت المنظمة عن صدمتها من هذا القرار، مطالبة السلطات المصرية بتقديم توضيح وفك حجب المواقع المحجوبة دون تأخير.

وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مسؤولة مكتب الشرق الأوسط في المنطمة: "هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها حجب الموقع الإلكتروني لمنظمة مراسلون بلا حدود في مصر. إننا نعرب عن قلقنا البالغ إزاء هذا الإجراء الجائر، ونطالب بتوضح من السلطات عن السبب وراء حجب موقع وأكثر من 130 موقعاً إلكترونياً آخر".

مراسلون بلا حدود: "حجب المواقع دليل على خوف النظام"

وأردفت قائلة: "ليس هذا التعتيم الرقمي الموسع في مصر مجرد هجوم خطير على حرية الحصول على المعلومات، بل يدل كذلك على خوف النظام من أن امتلاك العامة للمعلومات يشكل خطراً على استقراره".

وحجبت مصر أكثر من 100 موقع منذ أيار/مايو من بينها مواقع إعلامية قالت السلطات أنها تنتقد الحكومة.

واتهمت جماعات حقوقية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مرارا بخنق الأصوات المعارضة.

وفي مؤشر حرية الصحافة الذي نشرته "مراسلون بلا حدود" في 2017 جاءت مصر في المرتبة 161 من بين 180 بلدا.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 19/08/2017