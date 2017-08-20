إسبانيا: قداس لتأبين ضحايا اعتداءي كاتالونيا والتحقيقات تتركز حول إمام أحد المساجد

تقيم برشلونة الأحد، قداسا لتأبين ضحايا اعتداءي برشلونة وكامبرليس، بمشاركة رسمية وشعبية. وتركز الشرطة الإسبانية تحقيقاتها حول إمام أحد المساجد في بلدة ريبول الصغيرة، لاعتقادها بأنه هو الذي دفع المشتبه بتنفيذهم الهجومين إلى التطرف.

يشارك أهالي برشلونة الأحد في قداس في كاتدرائية ساغرادا فاميليا (العائلة المقدسة) تكريما لضحايا الاعتداءين اللذين أوقعا 14 قتيلا وأكثر من 120 جريحا في مقاطعة كاتالونيا بإسبانيا، حيث تتركز التحقيقات على إمام مسجد ساهم على ما يبدو في دفع منفذي الهجومين إلى التطرف.

ويحضر العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس ورئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي والرئيس الاستقلالي لكاتالونيا كارل بينغديمونت المراسم في الكاتدرائية.

وبالرغم من إعلان وزير الداخلية الإسباني خوان اينياسيو زويدو عن "تفكيك الخلية"، ما زالت الشرطة تبحث عن يونس أبو يعقوب وهو مغربي في 22 من العمر قد يكون سائق الشاحنة الصغيرة التي دهست عشرات المارة الخميس في برشلونة.

إمام مسجد في بلدة ريبول قد يكون وراء تطرف المشتبه بتنفيذهم الاعتداءين

ويرى المحققون أن عبد الباقي السعدي وهو إمام في بلدة ريبول الصغيرة على سفح جبال البيرينيه في شمال كاتالونيا، هو الذي دفع الشبان الذين يعتقد أنهم منفذو الاعتداءين إلى التطرف.

وقال نور الدين الذي يقيم مع السعدي في منزله ورفض ذكر اسم عائلته، إن الشرطة قامت بتفتيش منزلهما صباح السبت.

وذكرت وسائل الإعلام الإسبانية نقلا عن مصادر في الشرطة أن رجال الأمن كانوا يريدون الحصول على عينات للحمض النووي ومقارنتها بالبقايا التي عثر عليها في منزل وقع فيه انفجار في ألكنار وقد تكون لثلاثة رجال.

وذكرت وسائل الإعلام أن عبد الباقي السعدي سجن لارتكابه جنحا صغيرة من قبل.

ونقلت صحيفتا "البايس" و"الموندو" عن مصادر في جهاز مكافحة الإرهاب أنه التقى في السجن الذي خرج منه في كانون الثاني/يناير 2012 سجناء على علاقة باعتداءات آذار/مارس 2004 التي أدت إلى مقتل 191 شخصا في قطارات للضواحي في مدريد.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 20/08/2017