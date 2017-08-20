إسبانيا: شرطة كاتالونيا تنفذ "عملية أمنية كبيرة" وتواصل ملاحقة أحد مرتكبي الاعتداءين

أعلنت شرطة كاتالونيا في إسبانيا عصر السبت، بدء تنفيذ "عملية أمنية كبيرة" في سائر أنحاء الإقليم، داعية المواطنين إلى عدم نشر أي معلومة تتعلق بحواجز التفتيش التي باشرت بنصبها على الطرقات لدواع أمنية. وتواصل الأجهزة الأمنية ملاحقة أحد أفراد الخلية الجهادية التي ارتكبت اعتداءي برشلونة وكامبرليس بعد أن كشفت عن هويته ونشرت صورته.

أعلنت شرطة كاتالونيا أنها بدأت عصر السبت، تنفيذ "عملية أمنية كبيرة" في سائر أنحاء الإقليم الواقع في شمال شرق إسبانيا حيث لا تزال السلطات تبحث عن أحد أفراد الخلية الجهادية التي ارتكبت اعتداءي برشلونة وكامبريلس.

وقالت شرطة الإقليم في تغريدة على موقع تويتر "عملية أمنية كبيرة في سائر أنحاء الإقليم"، داعية السكان إلى عدم نشر أي معلومة تتعلق بحواجز التفتيش التي باشرت بنصبها على الطرقات وذلك لدواع أمنية.

من جهته، أوضح متحدث باسم الشرطة الكاتالونية أن العملية الأمنية مرتبطة بالاعتداءين اللذين أوقعا 14 قتيلا عصر الخميس وفجر الجمعة، رافضا الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

وكانت السلطات الإسبانية أعلنت السبت أنها "فككت" الخلية التي ارتكبت اعتداءي برشلونة وكامبريلس اللذين تبناهما تنظيم "الدولة الإسلامية"، لكنها ما زالت تبحث عن مشتبه به واحد لا يزال متواريا هو المغربي يونس أبو يعقوب (22 عاما) الذي نشرت صورته.

وبحسب السلطات فإن الخلية التي نفذت الاعتداءين ضمت 12 شخصا، خمسة منهم نفذوا اعتداء كامبريلس حيث قتلتهم الشرطة جميعا، وسادس قتل في انفجار عرضي في منزل كانت الخلية تستخدمه في ألكنار (200 كلم جنوب برشلونة) وسابع يعتقد أنه قتل معه، بالإضافة إلى الأربعة الموقوفين والمطلوب الذي ما زال متواريا.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 20/08/2017