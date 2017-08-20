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أفريقيا

المغرب: الملك يصدر عفوا عن 415 شخصا بينهم 13 متهما بالإرهاب بمناسبة العيد الوطني

© أ ف ب / أرشيف | ملك المغرب محمد السادس

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/08/2017

أصدر ملك المغرب محمد السادس الأحد عفوه السامي عن 415 شخصا بينهم 13 متهما بالإرهاب، بمناسبة العيد الوطني. إلا أنه، وبحسب صحف محلية، لم يمنح العفو لأي من المعتقلين في حركة الاحتجاجات منطقة الريف في شمال البلاد بعدما لمحت مؤشرات عدة الى إمكان قيامه بذلك.

أعلنت وزارة العدل المغربية أن ملك المغرب محمد السادس أصدر عفوا عن 415 شخصا بينهم 13 متهما بالإرهاب، بمناسبة العيد الوطني الذي احتفل به الأحد.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وكالة الأنباء المغربية "بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب (...) تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإصدار عفوه السامي على مجموعة من الأشخاص، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح، المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة، وعددهم 415 شخصا".

وأضافت إن العفو الملكي شمل أيضا "13 من المعتقلين المحكومين في قضايا إرهابية شاركوا في برنامج 'مصالحة'، وتحويل عقوبة الإعدام إلى السجن المحدد في ثلاثين سنة لفائدة سجين واحد".

وأفادت صحف محلية أن الملك لم يمنح العفو لأي من السجناء في حركة الاحتجاجات التي تهز منطقة الريف في شمال البلاد بعدما لمحت "مؤشرات عدة" الى إمكان قيامه بذلك.

وأواخر تموز/يوليو، أصدر ملك المغرب عفوا عن نحو 40 سجينا على خلفية هذه الحركة التي بدأت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 20/08/2017

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