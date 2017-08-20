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أفريقيا

زيمبابوي: السيدة الأولى تعود لبلادها بعد اتهامها بالاعتداء على عارضة أزياء بجنوب أفريقيا

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/08/2017

وصلت غريس موغابي سيدة زيمبابوي الأولى في وقت مبكر من فجر الأحد، بصحبة زوجها، إلى هراري قادمة من جنوب أفريقيا حيث كانت تواجه اتهامات بالاعتداء بالضرب على عارضة أزياء في أحد فنادق جوهانسبورغ. وكانت بريتوريا أعلنت الجمعة الماضية أنها منحت الحصانة الدبلوماسية لغريس موغابي.

عادت غريس موغابي زوجة رئيس زيمبابوي روبرت موغابي، المتهمة بضرب عارضة أزياء في جنوب أفريقيا، حيث طلبت الحصانة الدبلوماسية، الأحد إلى هراري حسب ما أعلنت المجموعة الإعلامية العامة "زد بي سي".

وقالت المجموعة الإعلامية إن "الرئيس روبرت موغابي ترافقه زوجته (...) وصلا على متن طائرة تابعة لشركة طيران زيمبابوي في وقت مبكر جدا من الأحد".

وصرح مصدر أمني جنوب أفريقي الجمعة أن بريتوريا منحت الحصانة الدبلوماسية لسيدة زيمبابوي الأولى.

ومنذ الحادث الذي وقع في جوهانسبورغ في 13 آب/اغسطس ويشتبه بتورط غريس موغابي فيه، سرت تكهنات لمعرفة مكان زوجة رئيس زيمبابوي التي تتمتع بنفوذ كبير ولم تظهر في أماكن عامة في جنوب أفريقيا أو في زيمبابوي منذ ذلك التاريخ.

وقد عادت إلى زيمبابوي مع زوجها الذي شارك في بريتوريا السبت بقمة لمجموعة تنمية دول أفريقيا الجنوبية. وقد اختصر الرئيس موغابي زيارته لجنوب أفريقيا حيث يتواصل المؤتمر الأحد.

اتهامات بالاعتداء بالضرب على عارضة أزياء

ورفعت عارضة الأزياء غابرييلا أنجلز (20 عاما) شكوى ضد غريس موغابي التي تعد من المرشحين الأوفر حظا لرئاسة زيمبابوي خلفا لزوجها البالغ من العمر 93 عاما، بتهمة الضرب والتسبب بجروح في أحد فنادق جوهانسبورغ.

وأوضحت أنجلز لصحيفة "ذي تايمز" أنها كانت في غرفتها مع أصدقاء عندما وصلت غريس موغابي التي تشغل غرفة قريبة، واعتدت عليهم.

وقالت "كنا في غرفتنا عندما وصلت لضربنا. جرحت في جبيني. أنا عارضة أزياء ووجهي مهم في عملي".

وذكرت سيدة قريبة من أنجلز طلبت عدم الكشف عن اسمها أن غريس موغابي كانت تبحث عن ابنيها اللذين كانا في الواقع في الغرفة المجاورة. وقالت "لم نعرف لماذا تصرفت بمثل هذا العنف".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 20/08/2017

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