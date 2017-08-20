الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ثقافة

محمد تروس: وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت فرصة جديدة للوصول للجمهور

للمزيد

ثقافة

باريس.. متحف "دابير" للفنون الأفريقية يغلق أبوابه لقلة الزوار

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

كيف تؤثر الحرب التجارية الصينية الأمريكية على سوق الطاقة العالمي؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.. مصير المفاوضات بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

عودة الشرطة الجوارية في فرنسا التي ألغيت في عهد ساركوزي

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

اعتداء برشلونة.. دعوات لتعاون أكبر بين السلطات المركزية والإقليمية في إسبانيا!!

للمزيد

ريبورتاج

تونس.. الدورة الثانية من مهرجان "للضحك فقط" الدولي

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: تراجع لمعدل البطالة والعائلات تتلقى إعانات الدخول المدرسي

للمزيد

ثقافة

أعمال فنية وثقت فظائع الحرب العالمية الأولى

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أمريكا

فنزويلا: مادورو يتهم النائبة العامة السابقة بعرقلة تحقيقات حول شبهات بحالات فساد

© أ ف ب / أرشيف | الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو

نص فرانس 24

آخر تحديث : 20/08/2017

اتهم الرئيس الفنزويلي الأحد النائبة العامة السابقة لويزا أورتيغا بأنها عرقلت تحقيقات حول شبهات بحالات فساد في شركات تتعاطى التنقيب عن النفط كان أمر بإجرائها. وكانت أورتيغا قد لجأت الجمعة إلى كولومبيا بعدما أقالتها الجمعية التأسيسية المنتخبة حديثا.

اتهم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الأحد النائبة العامة السابقة لويزا أورتيغا بأنها عرقلت تحقيقات حول شبهات بحالات فساد كان أمر بإجرائها.

وقال مادورو في مقابلة تلفزيونية "حين أبلغنا النيابة العامة ماذا فعلت؟ نعلم بأنها نبهت الفاسدين فغادروا البلاد.

لقد جنوا ملايين الدولارات وفتحوا بها حسابات في الخارج، في ملاذات ضريبية في جزر الكاريبي".

وأكد أنه سلم أورتيغا أدلة على حالات فساد في شركات تتعاطى التنقيب عن النفط.

وأضاف "اكتشفنا بعدها سبب مغادرتهم البلاد. إن النيابة كانت تحمي هذه القطاعات".

ولجأت أورتيغا الجمعة إلى كولومبيا بعدما أقالتها الجمعية التأسيسية التي يهيمن عليها الرئيس الفنزويلي في الخامس من آب/أغسطس.

وباتت من أشرس المعارضين لمادورو بعدما كانت تنتمي إلى تيار الرئيس الراحل هوغو تشافيز.

وفي تسجيل صوتي بث الجمعة في المكسيك خلال اجتماع لمدعين، اتهمت أورتيغا مادورو بالضلوع في فضيحة فساد كبيرة على صلة بمجموعة "أوديبرشت" البرازيلية، مؤكدة أنها تملك أدلة.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 20/08/2017

  • فنزويلا

    فنزويلا: المدعية العامة السابقة تلجأ إلى كولومبيا وتتهم مادورو بالتورط في فضيحة فساد كبرى

    للمزيد

  • فنزويلا

    فنزويلا: الجمعية التأسيسية تحيد البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة

    للمزيد

  • فنزويلا

    فنزويلا: عائلات المعتقلين الـ37 المقتولين في أعمال شغب تطالب بالتعرف على جثثهم

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي