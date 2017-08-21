سقوط صاروخ في حي السفارات في كابول قبل ساعات من خطاب ترامب حول خطته في أفغانستان

أعلنت الشرطة الأفغانية عن سقوط صاروخ في حي السفارات في العاصمة كابول حيث سمعت صفارات إنذار من الصواريخ أطلقتها السفارة الأمريكية. وذكر ضابط شرطة أفغاني أن الصاروخ سقط في ملعب لكرة القدم في حي وزير أكبر خان ولم ترد معلومات عن وقوع إصابات بعد . ويأتي ذلك قبل ساعات قليلة من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلق باستراتيجيته في أفغانستان.

سقط صاروخ في حي السفارات المشدد الحراسة في العاصمة الأفغانية كابول مساء الاثنين، بحسب الشرطة.

ويأتي ذلك قبل ساعات من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتوقع عن استراتيجيته بشأن أفغانستان.

وسمع مراسلو وكالة الأنباء الفرنسية صوت صفارة انذار من الصواريخ اطلقتها السفارة الأمريكية في المنطقة. وسقط الصاروخ بجانب موقع انفجار شاحنة مفخخة في الحي الذي يضم معظم السفارات، في 31 أيار/مايو أدى إلى مقتل نحو 150 شخصا وإصابة نحو 400 آخرين معظمهم من المدنيين.

وقال ضابط شرطة "سقط صاروخ في ملعب لكرة القدم في حي وزير أكبر خان" مضيفا أنه لم ترد تقارير فورية عن وقوع إصابات.

ويأتي سقوط الصاروخ بعد أن حذرت حركة طالبان الرئيس الأمريكي الأسبوع الماضي من مغبة إرسال المزيد من القوات إلى البلد المضطرب. ويبلغ عدد القوات الأمركية في أفغانستان الآن نحو 8400 جندي، في حين كان قبل ست سنوات 100 ألف جندي.

وتنحصر معظم مهمة الجنود الأمركيين في تدريب القوات الأفغانية وتقديم المشورة لها. ويوجد خمسة آلاف جندي من حلف شمال الأطلسي كذلك في أفغانستان.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 21/08/2017