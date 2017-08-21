الشرطة الإسبانية تؤكد مقتل المشتبه به الرئيسي في هجوم برشلونة

أكدت الشرطة الإسبانية الاثنين مقتل المغربي يونس أبو يعقوب (22 عاما) الذي يشتبه في أنه نفذ هجوم برشلونة الخميس الماضي بدهسه حشدا من الناس في جادة لارامبلا مخلفا 15 قتيلا. كما أكد قائد شرطة كاتالونيا أن الإمام المغربي الذي يرجح أنه كان وراء تطرف الشباب الذين نفذوا الهجمات قتل خلال انفجار عرضي في منزل كان يستخدمه المشتبه بهم لتصنيع المتفجرات، قبل اعتداءات برشلونة.

أكدت الشرطة الكاتالونية أن الرجل الذي قتلته الاثنين هو المغربي يونس أبو يعقوب والذي يبلغ من العمر 22 عاما ويشتبه بأنه هو من قام بدهس حشد في برشلونة بشاحنة صغيرة الخميس الماضي، ما ادى الى مقتل 13 شخصا على الفور.

وقالت شرطة كاتالونيا في تغريدة "نؤكد أن الشخص الذي قتل بإطلاق النار عليه في سوبيريتس (قرب برشلونة) هو يونس ابو يعقوب منفذ الهجوم الارهابي في برشلونة".

أكدت الشرطة الإسبانية الاثنين أن الإمام المغربي الذي يعتقد أنه كان وراء تطرف الشباب الذين نفذوا هجمات إرهابية في إسبانيا، قتل في انفجار عرضي وقع في منزل كان يستخدمه المشتبه بهم لتصنيع المتفجرات.

وردا على سؤال حول ما إذا كان عبد الباقي الساتي قتل في الانفجار الذي وقع الاربعاء قبل الاعتداءين اللذين وقعا الخميس في برشلونة، قال قائد شرطة كاتالونيا جوسيب لويس ترابيرو "لقد تأكد ذلك" مضيفا "عثرنا على رفات الإمام" في المنزل الذي وقع فيه الانفجار في الكنار.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 21/08/2017