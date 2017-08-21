الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ثقافة

محمد تروس: وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت فرصة جديدة للوصول للجمهور

للمزيد

ثقافة

باريس.. متحف "دابير" للفنون الأفريقية يغلق أبوابه لقلة الزوار

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

كيف تؤثر الحرب التجارية الصينية الأمريكية على سوق الطاقة العالمي؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.. مصير المفاوضات بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

عودة الشرطة الجوارية في فرنسا التي ألغيت في عهد ساركوزي

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

اعتداء برشلونة.. دعوات لتعاون أكبر بين السلطات المركزية والإقليمية في إسبانيا!!

للمزيد

ريبورتاج

تونس.. الدورة الثانية من مهرجان "للضحك فقط" الدولي

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: تراجع لمعدل البطالة والعائلات تتلقى إعانات الدخول المدرسي

للمزيد

ثقافة

أعمال فنية وثقت فظائع الحرب العالمية الأولى

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أوروبا

الصحافية السويدية المفقودة توفيت وجثتها ألقيت في البحر

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/08/2017

ذكر المخترع بيتر مادسن أن الصحافية السويدية كيم وول، التي فقد أثرها في الحادي عشر من آب/أغسطس خلال رحلة على متن الغواصة "نوتيلوس" التي قام بتصميمها، توفيت، وأنه ألقى بجثتها في المياه في مكان غير محدد قرب السواحل الجنوبية للعاصمة الدانماركية كوبنهاغن. وكان المخترع قد صرح في البداية بأنه أنزل الصحفية التي كانت تعد تقريرا عن المخترع، في إحدى الجزر قبل غرق الغواصة.

نقلت السلطات الدانماركية عن المخترع بيتر مادسن أن الصحافية السويدية كيم وول التي فقد أثرها بعد رحلة على غواصة من تصميمه في الحادي عشر من آب/أغسطس، توفيت بسبب حادث وأنه ألقى جثتها في المياه.

وكان المخترع قد قال في وقت سابق إنه أنزل الصحافية إلى إحدى الجزر القريبة من كوبنهاغن قبل أن تغرق غواصته.

ونقلت الشرطة في بيان عن المخترع الذي تتهمه السلطات بالقتل غير العمد بسبب الإهمال، قوله للشرطة وللمحكمة "إن حادثا وقع على متن الغواصة أدى إلى وفاة كيم وول، فألقاها في البحر في مكان غير محدد بعد" قبالة السواحل الجنوبية لكوبنهاغن.

في الحادي عشر من آب/أغسطس، أعلنت السلطات الدانماركية أنها تبحث عن الغواصة "نوتيلوس" التي كانت لدى إبحارها أول مرة قبل تسع سنوات أكبر غواصة من صنع يدوي بطولها البالغ 18 مترا، بعدما فقد أثرها في مضيق أوريسند بين الدانمارك والسويد.

وعثرت السلطات على الغواصة تغرق، وتمكنت من إنقاذ مصممها البالغ من العمر 46 عاما، ثم تمكنت من سحبها من الماء وجرها إلى الشاطئ، لكنها لم تعثر على أي أثر للصحافية الشابة التي كانت تعد تقريرا عن هذا المخترع.

ووجهت إليه تهمة القتل غير العمد. وتشتبه الشرطة في أن يكون غرق الغواصة عملا مدبرا.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 21/08/2017

  • السويد

    الاستخبارات السويدية تقدر عدد الإسلاميين المتطرفين بألفي شخص في البلاد

    للمزيد

  • السويد

    الأوزبكي عقيلوف يعترف بمسؤوليته عن "الاعتداء الإرهابي" بشاحنة في ستوكهولم

    للمزيد

  • السويد

    الشرطة السويدية تعتقل منفذ اعتداء ستوكهولم

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي