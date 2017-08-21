الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ثقافة

محمد تروس: وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت فرصة جديدة للوصول للجمهور

للمزيد

ثقافة

باريس.. متحف "دابير" للفنون الأفريقية يغلق أبوابه لقلة الزوار

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

كيف تؤثر الحرب التجارية الصينية الأمريكية على سوق الطاقة العالمي؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.. مصير المفاوضات بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

عودة الشرطة الجوارية في فرنسا التي ألغيت في عهد ساركوزي

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

اعتداء برشلونة.. دعوات لتعاون أكبر بين السلطات المركزية والإقليمية في إسبانيا!!

للمزيد

ريبورتاج

تونس.. الدورة الثانية من مهرجان "للضحك فقط" الدولي

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: تراجع لمعدل البطالة والعائلات تتلقى إعانات الدخول المدرسي

للمزيد

ثقافة

أعمال فنية وثقت فظائع الحرب العالمية الأولى

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

رياضة

بطولة فرنسا: نيمار يصنع فوزا ساحقا لسان جرمان على حساب تولوز

© أ ف ب | نجم باريس سان جرمان والمنتخب البرازيلي نيمار

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/08/2017

نجح اللاعب البرازيلي نيمار في تحقيق فوز ساحق لصالح فريق باريس سان جرمان الذي انضم إليه مؤخرا، وذلك على حساب ضيفه تولوز، بـ6-2 في إطار المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

استعرض النجم البرازيلي نيمار مهاراته الرائعة، وقاد فريقه الجديد باريس سان جرمان إلى فوز ساحق على ضيفه تولوز 6-2 في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الأحد بتسجيله هدفين ومساهمته في تمريرتين حاسمتين وتسببه بركلة جزاء.

ورفع سان جرمان رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات متساويا مع موناكو حامل اللقب وسانت إتيان، لكنه يتفوق على الأخيرين بفارق الأهداف.

وخاض نيمار أولى مبارياته على ملعب بارك دي برانس منذ انتقاله إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة كروية في العالم في 4 آب/أغسطس الحالي. وكان نيمار قد افتتح رصيده التهديفي في مرمى غانغان الأسبوع الماضي، وأدرك التعادل 1-1 لسان جرمان في مباراة الأحد بكرة مرتدة من الحارس ألبان لافون (31) بعد أن افتتح العاجي ماكس ألن غرادل التسجيل لتولوز (18).

ومرر البرازيلي كرة حاسمة جاء منها الهدف الثاني سجله أدريان رابيو من تسديدة بعيدة (35). وكان نيمار في صلب معظم هجمات فريقه وتموين زملائه بكرات متقنة على مدار الدقائق التسعين.

ونفذ نيمار بحرفنة ركلة ركنية تابعها لافين كيزاوا بضربة مقصية رائعة داخل الشباك (84) قبل أن يختتم نيمار مهرجان الأهداف بهدف سيبقى عالقا طويلا في ذاكرة أنصار سان جرمان عندما راوغ عدة مدافعين داخل المنطقة بحركات فنية رائعة ثم أفلت من الرقابة قبل أن يسدد الكرة بيسراه داخل الشباك (90+2).

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/08/2017

  • كرة القدم

    باريسيون مستائون من صفقة نيمار ويصفونها "بالفاحشة والمبالغ فيها"

    للمزيد

  • كرة القدم

    نيمار: "لم أترك برشلونة من أجل المال وأردت تحديا أكبر"

    للمزيد

  • كرة القدم

    ما هي أغلى عشر صفقات في تاريخ كرة القدم؟

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي