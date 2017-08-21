بطولة فرنسا: نيمار يصنع فوزا ساحقا لسان جرمان على حساب تولوز

نجح اللاعب البرازيلي نيمار في تحقيق فوز ساحق لصالح فريق باريس سان جرمان الذي انضم إليه مؤخرا، وذلك على حساب ضيفه تولوز، بـ6-2 في إطار المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

استعرض النجم البرازيلي نيمار مهاراته الرائعة، وقاد فريقه الجديد باريس سان جرمان إلى فوز ساحق على ضيفه تولوز 6-2 في ختام المرحلة الثالثة من الدوري الفرنسي لكرة القدم الأحد بتسجيله هدفين ومساهمته في تمريرتين حاسمتين وتسببه بركلة جزاء.

ورفع سان جرمان رصيده إلى 9 نقاط من ثلاث مباريات متساويا مع موناكو حامل اللقب وسانت إتيان، لكنه يتفوق على الأخيرين بفارق الأهداف.

وخاض نيمار أولى مبارياته على ملعب بارك دي برانس منذ انتقاله إلى صفوف فريق العاصمة الفرنسية مقابل 222 مليون يورو في أغلى صفقة كروية في العالم في 4 آب/أغسطس الحالي. وكان نيمار قد افتتح رصيده التهديفي في مرمى غانغان الأسبوع الماضي، وأدرك التعادل 1-1 لسان جرمان في مباراة الأحد بكرة مرتدة من الحارس ألبان لافون (31) بعد أن افتتح العاجي ماكس ألن غرادل التسجيل لتولوز (18).

ومرر البرازيلي كرة حاسمة جاء منها الهدف الثاني سجله أدريان رابيو من تسديدة بعيدة (35). وكان نيمار في صلب معظم هجمات فريقه وتموين زملائه بكرات متقنة على مدار الدقائق التسعين.

ونفذ نيمار بحرفنة ركلة ركنية تابعها لافين كيزاوا بضربة مقصية رائعة داخل الشباك (84) قبل أن يختتم نيمار مهرجان الأهداف بهدف سيبقى عالقا طويلا في ذاكرة أنصار سان جرمان عندما راوغ عدة مدافعين داخل المنطقة بحركات فنية رائعة ثم أفلت من الرقابة قبل أن يسدد الكرة بيسراه داخل الشباك (90+2).

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/08/2017