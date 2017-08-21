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فرنسا

فرنسا: مقتل سيدة في حادثة دهس بمرسيليا وترجيح فرضية الاضطراب النفسي

© أ ف ب | المكان الذي وقعت فيه حادثة الدهس في مرسيليا 21 آب/أغسطس 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/08/2017

قتل شخص على الأقل وأصيب آخرون في حادثة دهس وقعت صباح الاثنين بمدينة مرسيليا الساحلية جنوب فرنسا استهدفت محطتي حافلات، كما تم اعتقال سائق السيارة فيما أفاد النائب العام للجمهورية لاحقا أنه يرجح أنه مضطرب نفسيا.

اقتحمت سيارة موقفين للحافلات صباح الاثنين في مرسيليا بجنوب فرنسا ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة آخر قبل أن تعتقل الشرطة سائقها، وفق مصادر في الشرطة، كما رجح النائب العام للجمهورية "فرضية الاضطراب النفسي" لمنفذ الحادثة.

وحصل ذلك بين الساعة 6:30 والساعة 7:30 ت غ وفق المصادر. فقد اندفعت سيارة "رينو ماستر" في اتجاه موقف للحافلات في الدائرة الثالثة عشرة من المدينة وأصابت شخصا بجروح خطيرة قبل أن تقتحم موقفا آخر في الدائرة الحادية عشرة حيث قتلت آخر.

وأوضح جوليان رافييه عمدة الدائرتين الحادية عشرة والثانية عشرة لقناة "بي أف أم تي في" أن القتيلة امرأة في الأربعينات كانت تنتظر بمفردها في الموقف. وبعد دقائق اعترضت الشرطة السيارة المذكورة في الميناء القديم للمدينة الواقعة على ساحل المتوسط واعتقلت سائقها.

وكتبت الشرطة لاحقا على تويتر "تنفيذ عملية للشرطة". ويبدو أن سائق السيارة المعتقل (35 عاما) لا يتحدر من مرسيليا. وتتولى الشرطة القضائية في كل من مرسيليا وليون التحقيق في الحادث.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/08/2017

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