الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

ثقافة

محمد تروس: وسائل التواصل الاجتماعي أتاحت فرصة جديدة للوصول للجمهور

للمزيد

ثقافة

باريس.. متحف "دابير" للفنون الأفريقية يغلق أبوابه لقلة الزوار

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

كيف تؤثر الحرب التجارية الصينية الأمريكية على سوق الطاقة العالمي؟

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية.. مصير المفاوضات بين الولايات المتحدة وكندا والمكسيك

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

عودة الشرطة الجوارية في فرنسا التي ألغيت في عهد ساركوزي

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

اعتداء برشلونة.. دعوات لتعاون أكبر بين السلطات المركزية والإقليمية في إسبانيا!!

للمزيد

ريبورتاج

تونس.. الدورة الثانية من مهرجان "للضحك فقط" الدولي

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

فرنسا: تراجع لمعدل البطالة والعائلات تتلقى إعانات الدخول المدرسي

للمزيد

ثقافة

أعمال فنية وثقت فظائع الحرب العالمية الأولى

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

قطر تنفي الاتهامات بعدم سماحها لطائرات سعودية بنقل حجاج قطريين

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 21/08/2017

نفت قطر الاثنين مزاعم وسائل إعلام سعودية قالت إن الدوحة رفضت هبوط طائرات سعودية لنقل الحجاج القادمين من قطر، ويأتي ذلك في ظل توتر دبلوماسي بين البلدين منذ أكثر من شهرين.

نفت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر الإثنين أن تكون الدوحة قد رفضت السماح لطائرات سعودية يفترض أن تنقل حجاجا قطريين إلى مكة المكرمة بالهبوط في الدوحة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فيما أكدت وسائل إعلام سعودية الأحد أن الدوحة رفضت هبوط الطائرات المتعاقدة مع الرياض لنقل الحجاج من قطر.

وأفاد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني "عدم صحة ما تناقلته وسائل الإعلام في دول الحصار بالزعم بأن دولة قطر رفضت السماح لطيران الخطوط السعودية بنقل الحجاج القطريين" إلى مكة.

ويذكر أن العلاقات بين قطر والسعودية تشهد توترا منذ الخامس من حزيران/يوليو عندما قطعت السعودية وعدد من حلفائها منها الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة. وتتهم السعودية وحلفاؤها قطر بدعم الجماعات المتطرفة وبالتقارب مع إيران، عدوة السعودية اللدودة.

وأعلنت السعودية الأسبوع الماضي فتح حدودها البرية مجددا مع قطر والسماح للحجاج الذين يرغبون في العبور إلى مكة لأداء مناسك الحج التي تبدأ في آخر الشهر الحالي. وقالت إنها تنوي إرسال طائرات على نفقتها الخاصة لنقل حجاج آخرين من قطر إلى أراضيها. ومنعت الرياض الخطوط الجوية القطرية من دخول المجال الجوي السعودي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/08/2017

  • رياضة

    لاعبو بارين ميونيخ سيحملون شعار "مطار حمد الدولي" على أكمام قمصانهم لستة مواسم قادمة

    للمزيد

  • السعودية

    تيلرسون ينتقد أوضاع الحريات الدينية في السعودية والبحرين وتركيا

    للمزيد

  • مصر

    مصر تؤكد تمسك الدول الأربع بمطالبها لمبعوثي أمريكا لحل الأزمة مع قطر

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي