قطر تنفي الاتهامات بعدم سماحها لطائرات سعودية بنقل حجاج قطريين

نفت قطر الاثنين مزاعم وسائل إعلام سعودية قالت إن الدوحة رفضت هبوط طائرات سعودية لنقل الحجاج القادمين من قطر، ويأتي ذلك في ظل توتر دبلوماسي بين البلدين منذ أكثر من شهرين.

نفت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر الإثنين أن تكون الدوحة قد رفضت السماح لطائرات سعودية يفترض أن تنقل حجاجا قطريين إلى مكة المكرمة بالهبوط في الدوحة، حسب ما أفادت وكالة الأنباء القطرية الرسمية، فيما أكدت وسائل إعلام سعودية الأحد أن الدوحة رفضت هبوط الطائرات المتعاقدة مع الرياض لنقل الحجاج من قطر.

وأفاد مصدر مسؤول في الهيئة العامة للطيران المدني "عدم صحة ما تناقلته وسائل الإعلام في دول الحصار بالزعم بأن دولة قطر رفضت السماح لطيران الخطوط السعودية بنقل الحجاج القطريين" إلى مكة.

ويذكر أن العلاقات بين قطر والسعودية تشهد توترا منذ الخامس من حزيران/يوليو عندما قطعت السعودية وعدد من حلفائها منها الإمارات العربية المتحدة والبحرين ومصر علاقاتها مع الدوحة. وتتهم السعودية وحلفاؤها قطر بدعم الجماعات المتطرفة وبالتقارب مع إيران، عدوة السعودية اللدودة.

وأعلنت السعودية الأسبوع الماضي فتح حدودها البرية مجددا مع قطر والسماح للحجاج الذين يرغبون في العبور إلى مكة لأداء مناسك الحج التي تبدأ في آخر الشهر الحالي. وقالت إنها تنوي إرسال طائرات على نفقتها الخاصة لنقل حجاج آخرين من قطر إلى أراضيها. ومنعت الرياض الخطوط الجوية القطرية من دخول المجال الجوي السعودي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 21/08/2017