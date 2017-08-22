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أوروبا

المشتبه بهم الأربعة في اعتداءي كتالونيا يمثلون أمام المحكمة في مدريد

© أ ف ب | صحافيون أمام محكمة مدريد في 22 آب/أغسطس 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/08/2017

يمثل أمام المحكمة في مدريد الثلاثاء المشتبه بهم الأربعة الذين تم القبض عليهم على خلفية اعتداءي كاتالونيا الذين أسفرا عن مقتل 15 شخصا على الأقل، ومن المتوقع أن توجه إليهم التهم رسميا.

وصل العناصر الأربعة الذين ما زالوا على قيد الحياة من الخلية الجهادية التي نسب إليها اعتداءا كاتالونيا في آليات للشرطة صباح الثلاثاء إلى محكمة مدريد حيث يتوقع أن توجه إليهم التهم رسميا.

ودخلت حافلات الشرطة الإسبانية تحت حراسة مشددة مقر المحكمة الوطنية التي تنظر في قضايا الإرهاب، حيث سيمثل المشتبه بهم الأربعة أمام قاض سيقرر ما إذا كان سيوجه إليهم التهم على خلفية عمليتي الدهس اللتين أسفرتا عن 15 قتيلا و120 جريحا.

وقتلت الشرطة أو اعتقلت أفراد خلية مؤلفة من 12 عضوا عقب اعتداءي الأسبوع الماضي في برشلونة ومنتجع كامبريلس وقد أعلن تنظيم "الدولة الإسلامية" مسؤوليته عنهما، وهي أول مرة يتبنى فيها التنظيم اعتداء في إسبانيا.

وكانت الشرطة قد اعتقلت أربعة رجال، فيما قتل أفراد الخلية الآخرون بعضهم بأيدي الشرطة وبعضهم الآخر في انفجار عرضي وقع في منزل كان يستخدم لتصنيع المتفجرات في ألكنار.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/08/2017

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