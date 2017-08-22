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أفريقيا

السودان: ارتفاع قياسي في منسوب النيل والسلطات تحذر من وقوع فيضانات

© أ ف ب/ أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/08/2017

شهد منسوب نهر النيل في العاصمة السودانية الخرطوم ارتفاعا قياسيا في منسوبه، وفق ما أعلنت السلطات الاثنين، محذرة من مخاطر حدوث "فيضانات" في ظل استمرار هطول أمطار غزيرة في إثيوبيا المجاورة.

حذرت السلطات السودانية الاثنين سكان العاصمة الخرطوم المقيمين على ضفاف نهر النيل من مخاطر حدوث "فيضانات خطرة" بعد أن بلغ منسوب النهر مستوى قياسيا بسبب هطول أمطار غزيرة في إثيوبيا المجاورة.

والعاصمة السودانية الخرطوم تشكل ملتقى النيل الأزرق الذي تتدفق مياهه من إثيوبيا والنيل الأبيض. ويشكل الرافدان نهر النيل الذي يعبر السودان ثم مصر. وثلاثة أرباع مياه النيل مصدرها النيل الأزرق الذي يرتفع منسوبه سنويا أثناء موسم الأمطار في إثيوبيا.

وأفادت وزارة الري والموارد المائية "أن منسوب مياه النيل الأزرق والنيل الأبيض تتزايد وبلغت اليوم أعلى مستوى لها منذ قرن في الخرطوم عند 17,14 مترا" مضيفة أنها تتوقع أن يرتفع منسوب المياه أكثر داعية سكان الخرطوم وباقي الولايات إلى الحيطة والحذر حيث يتوقع حدوث فيضانات في اليومين القادمين.

ويواجه السودان سنويا فيضانات كبيرة وكانت فيضانات 2013 أوقعت 50 قتيلا وكانت الأسوأ التي تشهدها العاصمة السودانية منذ 25 عاما، فيما لقي لقي نحو مئة شخص العام الماضي مصرعهم عبر البلاد في فيضانات نجمت عن أمطار غزيرة دمرت آلاف المساكن.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/08/2017

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