صدمة في المغرب بعد تعرض فتاة لاعتداء جنسي جماعي في حافلة ركاب

نشر على مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب شريط فيديو يظهر حادثة اعتداء جنسي قام بها ستة شبان على فتاة في حافلة ركاب عمومية، ما أثار صدمة لدى الرأي العام المغربي، خاصة وأن الحافلة أكملت طريقها دون تدخل من أحد الركاب لوقف المعتدين والدفاع عنها، من جانبها أعلنت الشرطة في بيان اعتقال المعتدين الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما.

أصيب سكان المغرب بصدمة مع بث شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه شبان يعتدون جنسيا على شابة في حافلة ركاب، ونددت وسائل الإعلام بالحادثة مشيرة إلى اعتقال الجناة الستة.

ويظهر في الشريط الذي تناولته مواقع التواصل الاجتماعي الاثنين، مجموعة من المراهقين وقد بدا النصف الأعلى من أجسادهم عاريا وهم يتحرشون جنسيا وبشكل عنيف بالشابة وهم يضحكون. وبعد أن باتت نصف عارية تبدو الشابة وهي تبكي يائسة، في حين أن الحافلة أكملت طريقها دون أن يتدخل أي راكب لوقف المعتدين.

وأصدرت شركة النقل العام بيانا أوضحت فيه أن "الاعتداء جرى الجمعة الثامن عشر من آب/أغسطس" موضحة أنه تم "اعتقال المعتدين الاثنين في الحادي والعشرين من آب/أغسطس"، فيما أكدت الشرطة في بيان اعتقال المعتدين الستة الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و17 عاما.

وجرت الحادثة في الدار البيضاء العاصمة الاقتصادية للمملكة، حسب ما أوضحت الصحافة المحلية، وقالت الشرطة إن الضحية البالغة ال24 من العمر تعاني من إعاقة عقلية، وأوضحت أنه قبل بث الفيديو لم تكن قد تلقت أية شكوى لا من السيدة الشابة ولا من سائق الحافلة.

وعنونت الصحافة المغربية الاثنين "رعب في الدار البيضاء" و"وحوش يرتكبون جريمة بشعة".

ودعا ناشطون على الإنترنت إلى اعتصام في الثالث والعشرين من الشهر الحالي في الرباط استنكارا لهذه الجريمة.

وتفيد الأرقام الرسمية أن نحو مغربيتين من أصل ثلاث يتعرضن للعنف. والأماكن العامة هي المكان الذي يتعرضن فيه أكثر لاعتداءات ذات طابع جنسي.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 22/08/2017