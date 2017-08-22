ملايين الامريكيين يتابعون الكسوف الكلي للشمس في ظاهرة فلكية لم تحدث منذ قرن

شاهد ملايين الأمريكيين الاثنين في عدة ولايات الكسوف الكلي للشمس، في ظاهرة لم تحدث منذ نحو قرن، حيث حجب القمر الشمس لنحو دقيقتين. وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا الحدث من البيت الأبيض.

تابع ملايين الأمريكيين في دهشة عبر نظارات واقية وأجهزة تليسكوب وكاميرات أول كسوف كلي للشمس من الساحل للساحل في ظاهرة فلكية نادرة منذ مئة عام تقريبا، وذلك خلال مروره من ساحل الولايات المتحدة على المحيط الهادي إلى ساحلها على المحيط الأطلسي الاثنين.



وبعد أسابيع من الترقب صاح وهلل المتفرجون من أوريجون وحتىساوث كارولاينا عندما حجب القمر الشمس ليغرق قطاعا ضيقا من الولايات المتحدة في ظلام شبه تام وبرودة لمدة دقيقتين. وتابع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الظاهرة الفلكية من البيت الأبيض.



وقال روبرت بليك (40 عاما) وهو مغن من بيلنغهام في ولاية واشنطن وتابع الكسوف من شريدان في أوريجون "كان أشد مما توقعت. فجأة تكون في عالم آخر".



كانت آخر مرة وقعت فيها هذه الظاهرة وامتدت من ساحل المحيط الهادي إلى ساحل المحيط الأطلسي في عام 1918. ووقع أحدث كسوف كلي شوهد في الولايات المتحدة عام 1979، كما يتوقع أن يجذب الحدث الكوني النادر أحد أكبر عدد من المشاهدين في تاريخ البشرية ومنهم من يتابعونه عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومحطات التلفزيون.



واكتمل الكسوف (عندما حجب القمر كل الشمس) في ولاية أوريجون الساعة 10:15 صباحا (17:15 بتوقيت جرينتش) ثم بدأ في الاتجاه شرقا.



وقال ستورمي شريفيز (57 عاما) الذي يعيش في ديبوي باي "إنه أشبه بوخز خفيف - إنه مدهش - وأتمنى أن أشهده مرة أخرى. لكن لن أرى شيئا كهذا مرة أخرى أبدا لذلك فإنني سعيد حقا لأخذ عطلة من العمل حتى أتمكن من خوض التجربة".



وكان آخر موقع ظهر به الكسوف قرب تشارلستون في ولاية ساوثكارولاينا حيث تجمع المتفرجون فوق جدار بحري بالمدينة الساحلية لمشاهدته في الساعة 2:49 مساء (1849 بتوقيت جرينتش).



ونظمت بلدات تقع في مسار الكسوف تجمعات عامة. ونفدت جميع تذاكراستاد لكرة القدم الأمريكية بجامعة ساوثرن إلينوي بمدينة كاربونديل الذي يسع لنحو 15 ألف شخص، وأعد أناس آخرون في منطقة الكسوف حفلات خاصة لمشاهدة الظاهرة.



وقالت سامانثا جراي (20 عاما) وهي طالبة بجامعة شيكاجو "كانأجمل شيء. كدت أموت من شدة الفرح...هل يرغب أحد في الذهاب معي في عطلة في أبريل (نيسان) 2024؟"



وسيمر كسوف كلي آخر على المكسيك عبر جنوب شرق وشمال شرق الولايات المتحدة يوم الثامن من أبريل/ نيسان العام 2024.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 22/08/2017