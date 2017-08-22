حافلة البيضاء.. من المسؤول عن "تحلل" المجتمع المغربي؟

في الصحف اليوم: إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيادة عدد القوات الأمريكية في أفغانستان بأربعة آلاف جندي إضافي. وتفكيك الخلية الإرهابية المشتبه بها في المسؤولية عن هجمات برشلونة وكامبريلس يوم الخميس الماضي. في المغرب محاولة اغتصاب شابة في حافلة نقل تثير غضب المغاربة، وكسوف كامل في الولايات المتحدة.

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استراتيجيته الجديدة في أفغانستان وأعلن زيادة عدد القوات الأمريكية في هذا البلد بأربعة آلاف جندي. صحيفة ذي وال ستريت جورنال عادت على خطاب ترامب الذي استغرق نصف ساعة، وصرح فيه إنه كان يريد ان يغادر الجنو د الأمريكيون أفغانستان لكنه تراجع عن ذلك بسبب الوضع الأمني في هذه المنطقة. الصحيفة كتبت أن استراتيجية ترامب تختلف عن تلك التي اعتمدها سابقوه، فهو يريد زيادة الضغط على باكستان المجاورة، والتخلي عن هدف الولايات المتحدة في التأسيس للقيم الديموقراطية بعيدا عن استخدام السلاح.

هكذا كشف الرئيس ترامب عن خطته في المضي قدما في الحرب في أفغانستان، تكتب صحيفة يو إس أي توداي الأمريكية وترى أن الخطاب كان اختبارا لقدرة ترامب على حشد دعم الأمريكيين المتعبين بسبب استراتيجياته في وقت تلقت فيه سلطته الأخلاقية ضربة بعد تصريحاته حول أحداث شارلوتسفيل، وأشارت الصحيفة إلى العراقيل التي لاقاها كل من الرئيسين بوش الابن وباراك أوباما في أفغانستان، وكتبت الصحيفة أن الحقيقة وراء عدم رغبتهما في الإبقاء على القوات الأمريكية هناك هو إدراكهما أن الصراع في أفغانستان لا يمكن الانتصار فيه لكن لاتمكن أيضا خسارته. صحيفة واشنطن تايمز المحافظة كتبت أن نفقات الحرب في أفغانستان منذ بدايتها قبل ستة عشر عاما كلفت الولايات المتحدة ألف مليار دولار.

في موضوع الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له إسبانيا يوم الخميس الماضي أفادت صحيفة إلباييس أن قوات الأمن تمكنت من القضاء على المشتبه به في المسؤولية عن دهس عدد من الراجلين في منطقة لارامبلا في برشلونة. المشتبه به كان هاربا وتمكنت قوات الأمن من قتله في منطقة سوبيرات البعيدة عن برشلونة بحوالي 50 كيلومترا. الصحيفة كتبت إنه كان يحمل حزاما ناسفا مزيفا، وأشارت إلباييس إلى أن النداء الذي أطلقته قوات الأمن بطلب المساعدة من المواطنين قد أعطى ثماره.

فعالية قوات الأمن وتقدم التحقيق كانا عاملين في طمأنة الشعب الإسباني بعد أحداث برشلونة وما تسببت فيه من ألم لهم تكتب افتتاحية صحيفة إلموندو الإسبانية. الصحيفة رأت أن اغتيال المشتبه به في هجوم لارامبلا يوم أمس وتأكيد خبر مقتل الإمام عبد الباقي الساتي في انفجار بيته في منطقة ألكنار، هذا يعني أن الدائرة أغلقت حول كل المتورطين في الهجومين وأن الخلية تم تفكيكها مما سيمكن فرق البحث والأمن من الاستراحة. إلموندو دعت الأحزاب إلى الوحدة والولاء تجاه الدولة والمواطنين في محاربة الإرهاب، وعدم تسييس هذا الموضوع الحساس.

إلى موضوع آخر، اجتماعي هذه المرة يشغل الرأي العام في المغرب حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي شريط فيديو يظهر محاولة اغتصاب عدد من الشبان المراهقين فتاة داخل حافلة للنقل في واضحة النهار. الشريط تبين أنه سجل في مدينة الدار البيضاء وقوات الأمن تمكنت من توقيف المشتبه بهم يوم أمس. في موقع هسبرس يتساءل الناشط في المجتمع المدني صلاح الوديع عن سبب الانحطاط الذي وصلت إليه القيم في المجتمع المغربي، ويطرح عددا من الأسئلة التي تعكس سكيزوفرينيا المجتمع المغربي حسب الكاتب الذي يحمل المجتمع مسؤولية كل ما يحصل من تجاوزات ويختتم بالقول إنه لا يكفي إدانة المسخ المتغلغل في المجتمع ما دامت ثقافتنا كلها في حالة تحلل. إذا لم نعمل نحن على تغييرها جذريا فلن يفعل ذلك أحد عوضا عنا.

ننهي هذه الجولة بموضوع كسوف الشمس في الولايات المتحدة والذي تابعه ملايين الأمريكيين يوم امس. صحيفة الحياة عنونت أمريكا في قبضة القمر، ونقلت أن القمر قد غطى الشمس وحجب نورها عند الساعة الرابعة وست دقائق بتوقيت غرينتش. هذا الكسوف الكلي يعتبر الأول منذ تسعة وتسعين عاما. في صحيفة نيويورك تايمز مقال يصف لحظة الكسوف من ولاية أوريغان ويرى أن ما يميز الكسوف ليس فقط ندرته بل هو يعيدنا إلى أماكننا في هذا الكون ويخرجنا من عاداتنا الروتينية ويذكرنا بعظمة وجمال ودقة النظام الشمسي.

إعداد محجوبة كرم