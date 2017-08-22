نادي برشلونة يطالب نيمار بتعويضات تصل إلى 8,5 مليون يورو

أعلن نادي برشلونة الإسباني، أنه سيتابع لاعبه السابق نيمار أمام القضاء. وبحسب النادي فإن اللاعب البرازيلي أخل بالعقد الذي كان يربطه بالنادي. وسيطالب برشلونة نيمار بتعويضات مالية تبلغ 8,5 ملايين يورو إضافة إلى مبالغ مالية أخرى.

أعلن نادي برشلونة الإسباني لكرة القدم الثلاثاء أنه سيتابع لاعبه السابق البرازيلي نيمار أمام القضاء. ويعتبر الفريق الكاتالاني أن نيمار المنضم حديثا إلى نادي باريس سان جرمان الفرنسي، قد أخل بالتزاماته وفق العقد الذي كان يربطه بالنادي الإسباني.

ويتهم برشلونة اللاعب بعدم احترامه بنود عقده، مطالبا إياه بإعادة مكافأة حصل عليها وتعويض بقيمة 8,5 ملايين يورو.

وقال برشلونة في بيان "في هذه الدعوى القضائية، يطالب النادي باستعادة المبلغ الذي سبق دفعه كمكافأة (للاعب) لتجديد عقده بسبب مخالفته بنود العقد، و8,5 ملايين يورو كتعويضات، و10 بالمئة إضافية كفوائد".

وأوضح النادي الإسباني أنه يطلب في القضية، أن يقوم باريس سان جرمان بدفع المبالغ المطلوبة في حال عدم تمكن نيمار من ذلك.

وأشار إلى أن الدعوى تم التقدم بها في 11 آب/أغسطس أمام محكمة العمل في برشلونة، وتم إبلاغ الاتحاد الإسباني لكرة القدم بها، لمتابعتها مع الاتحاد الدولي والاتحاد الفرنسي.

وكان برشلونة قد رفض هذا الشهر، دفع مكافأة لنيمار بقيمة 26 مليون يورو، كانت تستحق بعد انقضاء السنة الأولى من عقده الممدد.

وقال نيمار ليل الأحد بعد خوضه المباراة الأولى على ملعب فريقه، وتسجيله هدفين في مرمى تولوز (6-2)، إن مسؤولي النادي الكاتالوني "ليسوا الأشخاص الذين يجب أن يكونوا في مواقعهم".

وأضاف "أريد ان أقول الحقيقة، أنا حزين جدا"، متابعا "أمضيت أربعة أعوام هناك وكنت سعيدا. في البداية، كنت سعيدا، أمضيت أربعة سنوات جميلة هناك وغادرت سعيدا. لكن معهم (إدارة النادي)، كلا".

وكان اللاعب البرازيلي قد انضم إلى نادي سان جرمان مع بداية الموسم الكروي الحالي، في صفقة اعتبرت صفقة القرن، وبلغت قيمتها أكثر من 222 مليون يورو، لتصير صفقة انتقال نيمار أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 22/08/2017