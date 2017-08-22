كيف ساهمت أجهزة الأمن اللبنانية في إحباط تفجير طائرة إماراتية؟

أحبطت الأجهزة الأمنية اللبنانية مخططا لتفجير طائرة تابعة للخطوط الجوية الإماراتية كانت تقوم برحلة من سيدني الأسترالية إلى أبو ظبي. وحسب وزير الداخلية اللبناني فإن من الأشخاص الذين خططوا لتفجير الطائرة مستوحين أساليب تنظيم "الدولة الإسلامية" كانوا مراقبين من قبل أجهزة الأمن اللبنانية.

أعلن وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق الاثنين أن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط مخطط لتفجير طائرة تابعة لطيران الاتحاد متجهة من أستراليا للإمارات العربية المتحدة هذا الشهر.

وقال المشنوق إن الرجال الذين خططوا لتفجير الرحلة كانوا تحت مراقبة أجهزة الأمن اللبنانية.

مخطط مستوحى من أساليب تنظيم "الدولة الإسلامية"

وقال المشنوق أن "الطائرة (المستهدفة) كان عليها 120 لبنانيا بالإضافة إلى جنسيات أخرى".

وكانت السلطات الأسترالية اعتقلت في وقت سابق هذا الشهر رجلا أستراليا في مداهمات لإحباط ما وصفته السلطات هناك بأنه مخطط مستوحى من أساليب تنظيم "الدولة الإسلامية" لتفجير طائرة تابعة لخطوط طيران الاتحاد.

وكان الرجل أحد أربعة أشخاص اعتقلوا خلال مداهمات لشرطة مكافحة الإرهاب في ضواحي سيدني.

واتهمت الشرطة الأسترالية هذا الشهر خالد خياط ومحمود خياط بالتخطيط لشن هجوم إرهابي.

وقال وزير الداخلية اللبناني في مؤتمر صحفي إن أحد الأشقاء ويدعى طارق خياط انتقل إلى الرقة معقل تنظيم "الدولة الإسلامية" وأصبح قياديا في التنظيم المتشدد منذ أكثر من عام.

وقال المشنوق متحدثا من بيروت إن جهاز الأمن الداخلي اللبناني وضع طارق وخالد ومحمود خياط وشقيقا رابعا يدعى عامر تحت المراقبة.

وكان خالد ومحمود وعامر يعيشون جميعا في أستراليا لكنهم كانوا يزورون لبنان بين الحين والحين.

وقال المشنوق إن عامر خياط وصل إلى لبنان يوم 15 يوليو/تموز، وهو اليوم الذي قالت فيه الشرطة الأسترالية إن المتآمرين حاولوا تهريب قنبلة على متن الرحلة.

قنبلة مخبأة في آلة لفرم اللحم

وفي وقت سابق قالت الشرطة الأسترالية إن رجلا حاول تسجيل أمتعته في المطار دون معرفة أنها تحتوي على قنبلة مخبأة في آلة لفرم اللحم أعطاها له شقيقه.

وقال المشنوق إن عامر خياط هو الذي كان سينفذ الهجوم وإن جهاز الأمن الداخلي تأكد من ضلوعه في العملية. وأوضح أن قنبلة كانت مخبأة أيضا في دمية كبيرة في الأمتعة. ولم يذكر ما الذي حدث لعامر خياط.

وقال المشنوق إن المؤامرة أحبطت لأن حمولة الأمتعة كانت تزيد عن الوزن المصرح بحمله على متن الطائرة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الاتحادية الأسترالية في رسالة عبر البريد الإلكتروني "لدينا علاقة وثيقة وتعاونية مع السلطات اللبنانية ونعمل عن كثب بشأن هذا التحقيق".

وقال المشنوق إن المعلومات التي قدمتها المخابرات اللبنانية ساهمت في إحباط "عملية كبرى لتفجير طائرة".

فرانس24/رويترز

نشرت في : 22/08/2017