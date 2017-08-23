إسرائيل ستسقط الجنسية عن 20 شخصا يقاتلون في صف تنظيم "الدولة الإسلامية"

قال وزير الداخلية الإسرائيلي الأربعاء إن بلاده ستجرد 20 أغلبهم من العرب الإسرائيليين من جنسيتهم لقتالهم في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق.

أعلن وزير الداخلية الإسرائيلي إرييه درعي الأربعاء أن إسرائيل ستسقط الجنسية عن 20 جميعهم، باستثناء اثنين، من العرب الإسرائيليين لقتالهم في صف تنظيم الدولة "الإسلامية".

وقال درعي في تصريح للإذاعة العسكرية الإسرائيلية "حصلنا على تعديل في القانون الأساسي هذا الشهر يسمح لنا بسحب الجنسية ممن يقومون بنشاط عدائي غيابيا".

وتقدر الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أن عشرات من العرب الإسرائيليين ذهبوا للقتال في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" في سوريا والعراق ولا يزال نحو 20 منهم ناشطين في صفوفه. أما الباقون فقتلوا أو اعتقلوا بعد عودتهم إلى إسرائيل.

وبين العشرين يهوديان هاجرا إلى إسرائيل من الاتحاد السوفياتي السابق واعتنقا الإسلام ثم انضما إلى القتال في صفوف التنظيم المتطرف في سوريا.

وتابع الوزير "طلبت تجريد 20 مواطنا إسرائيليا من جنسيتهم".

ولم يتضح بعد ما إذا كانت القائمة تضم جميع العرب الإسرائيليين الذين يقاتلون مع تنظيم "الدولة الإسلامية".

وأكد درعي "إن تعديل القانون سيمنع مقاتلي داعش من العودة إلى إسرائيل، وسيكون رادعا للشبان الذين يفكرون بالمغادرة للقتال معه. دون هذا التعديل سيعودون إلى البلاد وسيقومون بهجوم آخر بالدهس بالسيارة".

وأوضح درعي "إن القرار المتعلق بكل فرد سيأخذ مجراه القانوني الملائم".

قررت محكمة حيفا، شمال إسرائيل، سحب الجنسية الإسرائيلية من الشاب علاء زيود (22 عاما) الذي نفذ هجوما بالسيارة وطعنا بالسكين وهو من بلدة أم الفحم العربية الإسرائيلية.

في أول تطبيق للقانون الذي أقر عام 2008 وبدأ سريانه هذا الشهر.

ويقدر عدد العرب في إسرائيل بمليون و400 ألف نسمة يتحدرون من 160 ألف فلسطيني بقوا في أراضيهم بعد قيام دولة إسرائيل عام 1948. وهم يشكلون 17,5% من السكان ويعانون من التمييز خصوصا في مجالي الوظائف والإسكان.

واعتبر الشين بيت أن العرب الإسرائيليين الذين يؤيدون تنظيم "الدولة الاسلامية" وينضمون للقتال في صفوفه "تهديد أمني خطير وسيستمر الجهاز بملاحقة المشتبه بهم واتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار أفكاره في إسرائيل".

أدرجت إسرائيل التنظيم المتطرف على لائحة المنظمات الإرهابية في تشرين الأول/أكتوبر 2015.

وبنهاية 2016، كان 83 شخصا، القسم الأكبر منهم من عرب إسرائيل، وراء القضبان بسبب صلات مزعومة مع تنظيم "الدولة الإسلامية"، مقابل 12 قبل ذلك بسنة، وفق تقرير نشرته صحيفة "هآرتس" مؤخرا.

وقدمت الشرطة الإسرائيلية قبل أسبوعين لائحة اتهام بحق شقيقين عربيين إسرائيليين من مدينة أم الفحم "لمبايعتهما وتأييدهما" التنظيم المتطرف.

وقدم الادعاء الإسرائيلي في آذار/مارس لائحة اتهام بتهمة محاولة الانضمام إلى مقاتلي التنظيم المتطرف في سوريا ضد فالنتين مزلفسكي (39 عاما) وهو مهاجر يهودي قدم من بيلاروسيا إلى اسرائيل عام 1996 واعتنق الإسلام سنة 2000 وتزوج من امرأة عربية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/08/2017