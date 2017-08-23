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الشرق الأوسط

ولي العهد السعودي يستقبل صهر ترامب في جدة لبحث السلام بين إسرائيل والفلسطينيين

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/08/2017

ذكرت وقالت الأنباء السعودية أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان استقبل، في جدة الثلاثاء، المستشار الرئاسي الأمريكي جاريد كوشنر والمفاوض الأمريكي جيسون غرينبلات ونائبة مستشار الأمن القومي دينا باول. وأضافت الوكالة أن المحادثات بين الجانبين تركزت حول إحياء عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، بالإضافة إلى سبل مكافحة تمويل الإرهاب.

أوردت وكالة الأنباء السعودية أن ولي عهد المملكة الأمير محمد بن سلمان اجتمع مع عدد من كبار المسؤولين الأمريكيين بينهم المستشار الرئاسي جاريد كوشنر في جدة الثلاثاء وبحثوا الجهود الرامية لتحقيق السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وقالت الوكالة إن الأمير محمد بحث أيضا سبل مكافحة تمويل الإرهاب مع كل من كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمفاوض الأمريكي جيسون غرينبلات ونائبة مستشار الأمن القومي دينا باول.

وأضافت الوكالة أن الجانبين تحدثا عن سبل التوصل إلى "سلام حقيقي ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين" وتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط وما وراءه.

وأعلن البيت الأبيض عن الزيارة في وقت سابق هذا الشهر قائلا إنها تأتي في إطار جولة إقليمية تتضمن اجتماعات مع زعماء من الإمارات العربية المتحدة وقطر والأردن ومصر وإسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وقال مسؤول في البيت الأبيض وقتها إن الوفد الأمريكي سيجتمع مع زعماء بالمنطقة لبحث "سبيل إلى محادثات سلام إسرائيلية-فلسطينية بناءة".

وبعد تولي ترامب الرئاسة جرى تكليف كوشنر بمهمة المساعدة في التوسط للتوصل إلى اتفاق بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 23/08/2017

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