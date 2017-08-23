المغرب.. دعوات لوقف إفلات المتحرشين بالنساء من العقاب

في الصحف اليوم: ضغوط أمريكية على قيادات كردستان العراق لحملهم على التراجع على تنظيم استفتاء الاستتقلال. هل يجب إعطاء الفرصة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتطبيق استراتيجيته في أفغانستان؟ الصحف الإسبانية تثير الثغرات القانونية والأمنية التي تسببت في هجمات برشلونة وكامبريلس، وفي المغرب تنديد مستمر بالتحرش الجنسي ضد النساء ودعوات لوقفه.

مارست الولايات المتحدة ضغوطا على قادة إقليم كردستان في العراق لدفعهم إلى التراجع عن تنظيم استفتاء الانفصال عن الحكومة المركزية في بغداد. الاستفتاء مقرر في الخامس والعشرين من الشهر المقبل. صحيفة الزمان العراقية أشارت إلى زيارة وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس إلى العراق وتأكيده على دعم بلاده لوحدة العراق ورفض أي إجراء يمكن أن يؤدي إلى تقسيمه. الصحيفة أشارت كذلك إلى تردد أنباء تفيد أن الولايات المتحدة تستخدم التعاون التسليحي مع الأكراد كورقة للضغط عليهم للتراجع عن إجراء الاستفتاء.

صحيفة الحياة مقال لجهاد الخازن يؤيد فيه استقلال كردستان ليس في العراق وحده بل في إيران وتركيا كذلك. الأكراد في رأي الكاتب اضطهدوا عقودا وآن الأوان للحصول على دولتهم، لكن جهاد الخازن يعود ويذكر بمخاطر هذا الأستقلال، كإمكانية حصار الدول المجاورة لكردستان مادامت لا تمتلك منفذا على البحر أو أن يسعى أكراد تركيا الذين يقدر عددهم بثلاثين مليونا إلى الانضمام إليه، وهذا يعني حسب الكاتب اندلاع حروب مع الدول المجاورة، ولا سيما تركيا التي تحارب حزب العمال الكردستاني كل يوم.

الصحف الإسبانية تثير سير التحقيق حول أحداث برشلونة وكامبريلس ليوم الخميس الماضي. صحيفة لابانغوارديا الكاتلونية عنونت أن المشتبه بهم كانوا يخططون لتفجير الآثار التاريخية في برشلونة. صحيفة إلموندو تعود في افتتاحيتها على الأخطاء والثغرات الأمنية التي أدت إلى الهجوم الإرهابي على المدينتين الإسبانيتين، وأول هذه الأخطاء عدم تنفيذ مذكرة الطرد الصادرة في حق الإمام عبد الباقي الساتي والتي كانت قد صدرت في العام ألفين وأربعة عشر مباشرة بعد إطلاق سراحه من السجن. الصحيفة استغربت الكيفية التي استطاع بها الإمام البقاء في إسبانيا والسفر لمرات عديدة إلى بلجيكا، وخاصة إلى مدينة فيلفورد المعروفة بإيوائها لعدد كبير من المرشحين للالتحاق بتنظيم الدولة الإسلامية المتطرف. إلموندو دعت إلى اتخاذ تدابير عاجلة لتصحيح الأخطاء في النظام القانوني والاستخبارتي والتي تستغلها الجماعات المتطرفة.

تعقيبا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع أعداد الجنود الأمريكيين في أفغانستان دعت افتتاحية صحيفة ذي وال ستريت جورنال إلى عدم انتقاد ترامب وإعطائه الفرصة لتطبيق استراتيجيته. الصحيفة اعتبرت أن الرئيس الأمريكي ورث وضعا أمنيا فوضويا في أفغانستان، ورأت أن قراره تعمه المخاطر، ككل القارارات المرتبطة باستخدام القوة العسكرية، لكنه قرار سيمنع انهيار الحكومة الأفغانية وسيسمح بتنفيد عمليات أكثر فاعلية ضد المتشددين الذين يسعون إلى شن هجمات في العالم كله.

الصحف والمواقع الإلكترونية في المغرب ما زالت تتفاعل مع حادث الاعتداء الجنسي لعدد من المراهقين على فتاة داخل حافلة للسير في مدينة الدار البيضاء. موقع هسبرس يشير إلى العريضة الإلكترونية التي أطلقها نشطاء مغاربة لمطالبة السلطات بوضع حد لظاهرة التحرش الجنسي التي تقض مضجع الكثير من المغربيات. العريضة حسب هسبرس تحمل عنوان stop à l impunité de l harcelemnent au Maroc. أي علينا وقف إفلات المتحرشين من العقاب في المغرب، هذه العريضة لقيت إقبلا كبيرا يقول موقع هسبرس .. ويجسد ظاهرة التحرش بهذا الرسم المأخوذ من الموقع الساخر با بو بي.

موقع لا ديبيش المغربي يشير بدوره إلى المبادرات التي تنظمها الجمعيات الحقوقية المغربية بعد الضجة التي هزت المغرب عقب نشر فيديو الاغتصاب. نقرأ في موقع لاديبيش أن وقفات احتجاجية متزامنة ستنظم في الساعة السادسة مساء اليوم في كل من ساحة ماريشال في الدار البيضاء وأمام البرلمان في العاصمة الرباط وأمام نافورة أكادير.

تونس المعروفة باتخاذها موقفا متقدما إزاء حقوق النساء مقارنة مع باقي الدول العربية والإسلامية تتعرض لحملة ممنهجة من قبل إعلاميين وفقهاء. هذا ما نقرأه في مقال لمنيرة رزقي في صحيفة الصحافة التونسية. الكاتبة قالت إنه ومنذ إعلان الرئيس التونسي في الثالث عشر من الشهر الجاري تعديل قانون الأحوال الشخصية المتعلق بزواج وإرث المرأة، انبرى عديد من المشايخ والوجوه الإعلامية في حملة ممنهجة ضد تونس واصفين إياها بالمارقة ومنخرطين في سيل من السباب لتونس وشعبها وصلت حد التكفير والدعوة إلى شن حرب عليها. استغربت الكاتبة كيف يفتح هؤلاء أفواههم منتقدين تونس في حين يصمتون أمام كل القضايا ولا تزلزلهم معاناة النساء في المسجد الأقصى أو في سوريا أو العراق.

إعداد محجوبة كرم