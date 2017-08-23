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الشرق الأوسط

قتلى مدنيون في غارة للتحالف على صنعاء والحوثيون يتهمون صالح "بالغدر"

© أ ف ب / أرشيف

فيديو عدنان الصنوي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/08/2017

أفادت منظمة إغاثة دولية الأربعاء بمقتل 30 شخصا على الأقل، بينهم مدنيون، في سلسلة غارات للتحالف العربي على العاصمة اليمنية صنعاء. وعلى صعيد آخر، اتهم الحوثيون حليفهم الرئيس السابق على عبد الله صالح "بالغدر" بعد تصريحات له وصفهم فيها "بالميليشيات".

قتل 30 شخصا على الأقل بينهم مدنيون في سلسلة غارات استهدفت العاصمة صنعاء ومحطيها الأربعاء، بحسب ما أفاد مسؤول في منظمة إغاثة دولية .

وقال المسؤول إن الغارات استهدفت عدة مناطق في صنعاء ومحطيها، وإن بعض القتلى هم من النازحين، مشيرا إلى أن فرق إغاثة تعمل على انتشال جثث ضحايا آخرين من تحت الأنقاض في مواقع الغارات.

مداخلة محمد الديلمي صحفي وقيادي في إعلام الحوثيين

انقسامات واتهامات متبادلة بين الحوثيين وعلى عبد الله صالح

وعلى صعيد آخر، اتهم الحوثيون الرئيس السابق علي عبد الله صالح، حليفهم الأساسي في النزاع الجاري في اليمن، بـ"الغدر" الأربعاء مؤكدين أن عليه تحمل التبعات بعدما وصفهم بـ"الميليشيا".

وأفاد بيان للجان الشعبية التابعة للحوثيين أنهم كـ"قوة شعبية وطنية في طليعة المعركة التاريخية إلى جانب الجيش في مواجهة عدوان هو الأخطر على اليمن، تأتي الطعنة من الظهر بأن توصف بأنها ميليشيا، فذلك هو الغدر بعينه".

وبدأت الانقسامات بالظهور هذا الأسبوع بين زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي والرئيس السابق بعد تحالف بين الجانبين منذ العام 2014 ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، حيث تبادلا الاتهامات بالغدر في خطابات متلفزة.

وتتفاقم المخاوف حاليا من مخاطر اندلاع العنف في صنعاء مع عزم أنصار صالح على الخروج في مسيرة الخميس لإحياء الذكرى الـ35 لتأسيس حزبه "المؤتمر الشعبي العام".

وذكر الحوثيون في بيانهم الأربعاء أن ما قاله صالح "تجاوز لخط أحمر" مؤكدين أن "عليه تحمل ما قال، والبادئ أظلم"، بعدما وصفهم الرئيس السابق في خطاب الأحد بـ"الميليشيا".

وازدادت حدة التوتر منذ عدة أيام في العاصمة اليمنية التي يسيطر عليها الحوثيون وأنصار صالح.

وأشار شهود عيان إلى أن أنصار الطرفين كثفوا تواجدهم في محيط صنعاء.

وأسفرت الحرب بين الحكومة اليمنية المدعومة من تحالف تقوده السعودية وحلف الحوثيين وصالح عن مقتل الآلاف من العام 2015 ودفعت البلاد إلى حافة المجاعة.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 23/08/2017

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