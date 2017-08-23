تركيا: وزير الشؤون الأوروبية يتهم وزير الخارجية الألماني باعتماد خطاب اليمين المتطرف

اتهم وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر تشليك الأربعاء وزير خارجية ألمانيا سيغمار غابريال باعتماد خطاب اليمين المتطرف والعنصريين مع تجدد التوتر بين البلدين.

اتهم وزير الشؤون الأوروبية التركي عمر تشليك الأربعاء وزير خارجية ألمانيا سيغمار غابريال بأنه يستعمل في تصريحاته كلاما يقلد خطاب اليمين المتطرف والعنصريين مع تجدد التوتر بين البلدين.

ففي حين تشتد حدة الأزمة بين برلين وأنقرة، كتب تشليك على تويتر في سلسلة من 29 تغريدة تنتقد غابريال ونظيره النمساوي سيباستيان كورتز أن "غابريال لا يدلي بتصريحات خاصة به. إنه يتحدث عبر نسخ كلام اليمين المتطرف والعنصريين".

وتدهورت العلاقات بين ألمانيا وتركيا في الأشهر الأخيرة لكن حدة الخلاف زادت بشكل مقلق عندما قررت ألمانيا اللجوء إلى عقوبات اقتصادية لممارسة الضغوط على تركيا.

وتشمل الإجراءات التي تعتزم برلين اتخاذها خصوصا إعادة النظر في الضمانات والقروض أو المساعدات التي تقدمها الحكومة الألمانية أو الاتحاد الأوروبي للصادرات أو الاستثمارات في تركيا. ويبدو أن هذا الاحتمال أثار قلق المسؤولين الأتراك الذين يحاولون في الأيام الاخيرة طمأنة المستثمرين الألمان من خلال نفي معلومات صحفية بوجود لائحة من 68 مجموعة ألمانية أو مسؤولين في مؤسسات تتهمهم أنقرة بدعم "الإرهاب".

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 23/08/2017