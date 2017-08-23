الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

قراءة في الصحافة العالمية

المغرب.. دعوات لوقف إفلات المتحرشين بالنساء من العقاب

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

حافلة البيضاء.. من المسؤول عن "تحلل" المجتمع المغربي؟

للمزيد

ريبورتاج

صياد سابق يدفن جثث المهاجرين التي تلفظها الأمواج على الشواطئ التونسية

للمزيد

وجها لوجه

ليبيا.. هل النيل من حفتر وراء مذكرة التوقيف الدولية ضد قائد الإعدامات "الورفلي"؟

للمزيد

حدث اليوم

ما هي استراتيجية الجيش العراقي لاستعادة مدينة تلعفر من تنظيم "الدولة الإسلامية"؟

للمزيد

ريبورتاج

جدل في مصر حول تعديل مادة دستورية لتمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات

للمزيد

رياضة 24

هل سيدفع نادي العاصمة الفرنسية 200 مليون يورو من جديد؟

للمزيد

رياضة 24

نيمار.. باريس سان جرمان يجد أميرا لحديقته

للمزيد

ريبورتاج

الكاميرون.. لاجئون يفكرون بالعودة إلى نيجيريا ومواجهة الموت على يد بوكو حرام بسبب نقص الغذاء

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

فرنسا

فرنسا: هولاند يحذر ماكرون من "الذهاب بعيدا" في إصلاح قانون العمل

© أ ف ب | الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند ملقيا خطابه الأول منذ مغادرته قصر الاليزيه خلال لقاء شبكة الاتصالات المبتكرة نابليون في آرل في جنوب فرنسا في 22 تموز/يوليو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 23/08/2017

حذر الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون من "الذهاب بعيدا" في إصلاح قانون العمل، داعيا إلى "عدم مطالبة الفرنسيين بتقديم تضحيات غير مفيدة" في هذا المجال. يذكر أن الحكومة الفرنسية بدأت الأربعاء بإرسال اقتراحاتها لإصلاح قانون العمل، الأمر الذي يواجه انتقادات من النقابات العمالية إلى نقابات وممثلي أرباب العمل.

وجه الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند الثلاثاء تحذيرا شديدا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، للمرة الأولى منذ تولي الأخير الرئاسة، وحثه على عدم الذهاب بعيدا في إصلاح قانون العمل المرتقب في أيلول/سبتمبر.

ودعا الرئيس الاشتراكي خلفه الوسطي الذي كان مستشاره القريب ووزير الاقتصاد خلال ولايته "إلى عدم الطلب من الفرنسيين تقديم تضحيات غير مفيدة".

واستغل هولاند، الذي التزم الصمت منذ مغادرته الإليزيه في أيار/مايو، ظهوره العلني خلال مهرجان سينمائي ليدلي بتصريحه هذا.

ودعا إلى "عدم جعل سوق العمل مرنا أكثر مما عملنا نحن في هذا المجال، خوفا من الوقوع في التعثر".

وجاء هذا التحذير في اليوم الذي بدأت فيه الحكومة إرسال اقتراحاتها لإصلاح قانون العمل إلى النقابات وممثلي أرباب العمل.

وبعد أن سجل النمو الاقتصادي والتوظيف بعض التحسن خلال الأشهر الأخيرة، دافع هولاند الذي تراجعت شعبيته كثيرا في أواخر عهده، عن سياساته خلال ولايته الرئاسية. وقال "النتائج أمامكم ... وأنا مسرور من أجل فرنسا".

وأضاف مبتسما "ورثت وضعا صعبا جدا نتيجة الأزمة الاقتصادية. أما خلفي فورث وضعا أفضل، لكن لا بأس".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 23/08/2017

  • فرنسا

    فرنسا: البرلمان يسمح لماكرون وحكومته بتعديل قانون العمل دون الرجوع إليه

    للمزيد

  • فرنسا

    مواجهات عنيفة بباريس في مظاهرة ضد قانون العمل الجديد

    للمزيد

  • فرنسا

    فرنسا: معارضو الإصلاح الأخير لقانون العمل يتظاهرون مجددا الخميس

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي