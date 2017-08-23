فرنسا: هولاند يحذر ماكرون من "الذهاب بعيدا" في إصلاح قانون العمل

حذر الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون من "الذهاب بعيدا" في إصلاح قانون العمل، داعيا إلى "عدم مطالبة الفرنسيين بتقديم تضحيات غير مفيدة" في هذا المجال. يذكر أن الحكومة الفرنسية بدأت الأربعاء بإرسال اقتراحاتها لإصلاح قانون العمل، الأمر الذي يواجه انتقادات من النقابات العمالية إلى نقابات وممثلي أرباب العمل.

وجه الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند الثلاثاء تحذيرا شديدا إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، للمرة الأولى منذ تولي الأخير الرئاسة، وحثه على عدم الذهاب بعيدا في إصلاح قانون العمل المرتقب في أيلول/سبتمبر.

ودعا الرئيس الاشتراكي خلفه الوسطي الذي كان مستشاره القريب ووزير الاقتصاد خلال ولايته "إلى عدم الطلب من الفرنسيين تقديم تضحيات غير مفيدة".

واستغل هولاند، الذي التزم الصمت منذ مغادرته الإليزيه في أيار/مايو، ظهوره العلني خلال مهرجان سينمائي ليدلي بتصريحه هذا.

ودعا إلى "عدم جعل سوق العمل مرنا أكثر مما عملنا نحن في هذا المجال، خوفا من الوقوع في التعثر".

وجاء هذا التحذير في اليوم الذي بدأت فيه الحكومة إرسال اقتراحاتها لإصلاح قانون العمل إلى النقابات وممثلي أرباب العمل.

وبعد أن سجل النمو الاقتصادي والتوظيف بعض التحسن خلال الأشهر الأخيرة، دافع هولاند الذي تراجعت شعبيته كثيرا في أواخر عهده، عن سياساته خلال ولايته الرئاسية. وقال "النتائج أمامكم ... وأنا مسرور من أجل فرنسا".

وأضاف مبتسما "ورثت وضعا صعبا جدا نتيجة الأزمة الاقتصادية. أما خلفي فورث وضعا أفضل، لكن لا بأس".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 23/08/2017