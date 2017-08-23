ماكرون يسعى إلى تعديل أوروبي بشأن الموظفين الملحقين

انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء قاعدة أوروبية تجيز للشركات إلحاق موظفين موقتين من دول متدنية الأجور بفروعها في دول أعضاء أخرى دون تسديد المساهمات الاجتماعية المحلية واعتبرها "خيانة للروح الأوروبية".

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأربعاء قاعدة أوروبية تتيح للشركات إلحاق موظفين مؤقتين من دول متدنية الأجور بفروعها في دول أعضاء أخرى دون دفع المساهمات الاجتماعية المحلية بأنها "خيانة للروح الأوروبية".

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وقال ماكرون في مؤتمر صحافي مع المستشار النمسوي كريستيان كيرن في سالسبورغ في مستهل جولة في شرق أوروبا ووسطها إن "الارشاد الأوروبي حول العمال الملحقين بصيغته الراهنة يشكل خيانة لأسس الروح الأوروبية".

ويجيز الإرشاد الصادر في 1996 لشركات الاتحاد الأوروبي إلحاق موظفيها مؤقتا بفروع لها في دول أعضاء أخرى ومواصلة تسديد المساهمات الاجتماعية في بلد المصدر.

وأبدت فرنسا والنمسا، القلقة بدورها من توافد العمال الملحقين، "توافقا تاما" في هذا الملف. ففي العام الفائت وصل إلى النمسا 166 ألف عامل ملحق أتى أغلبهم من الشرق الأوروبي، ليضافوا إلى يد عاملة تعد أربعة ملايين شخص في البلاد.

واعتبر البلدان وغيرهما من البلدان الأوروبية الثرية على غرار ألمانيا الإرشاد الأوروبي بمثابة "تعويم اجتماعي" لصالح دول الشرق حيث المساهمات الاجتماعية أدنى، لتفادي تسديد الدفعات لأنظمة الضمان الصحي والرعاية الاجتماعية.

ويسعى الرئيس الفرنسي في جولة من ثلاثة أيام بدأت في النمسا وتشمل رومانيا بلغاريا الخميس والجمعة إلى حشد الدعم لتعديل هذه القاعدة المثيرة للجدل في اجتماع أوروبي مقرر في تشرين الأول/أكتوبر.

تابع ماكرون الذي تشهد شعبيته تراجعا في بلده أن "السوق الأوروبية الموحدة وحرية تنقل العمال لا تهدفان إلى منح أفضلية للبلدان التي تروج للحقوق الاجتماعية الأدنى"، مضيفا "هذا ما يغذي الشعبوية في بلداننا ويفتت الثقة في المشروع الأوروبي".

والتقى ماكرون وكيرن بعد الظهر رئيسي الوزراء التشيكي بوهوسلاف سوبوتكا والسلوفاكي روبرت فيكو.

وأكد ماكرون إثر الاجتماع "أكدنا عزمنا على إيجاد تسوية حقيقية في تشرين الأول/أكتوبر"، فيما اعتبر فيكو أن تسوية مماثلة ستكون "خبرا سارا للاتحاد الأوروبي".

ويقول مؤيدو التعديل إن الإرشاد الذي هدف في فترة صدوره إلى تسهيل التبادلات بين الدول الأعضاء ذات مستويات المعيشة المتقاربة، أفسح المجال لاحقا لكافة أنواع الاستغلال وبات أداة للتعويم الاجتماعي منذ توسيع الاتحاد الأوروبي اعتبارا من 2004 ليشمل دولا في أوروبا الشرقية حيث المساهمات الاجتماعية المترتبة على الأجور أقل بكثير.

في المقابل يواجه اقتراح التعديل رفضا قاطعا من بولندا والمجر اللتين تشكلان مصدرا كبيرا للعمال الملحقين. لكن اعتراضهما ليس كافيا لصد إقرار التعديل كونه يحتاج الى أكثرية مؤهلة، وليس الى إجماع.

والأربعاء رحب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بـ"جهود" الرئيس الفرنسي معتبرا أنها تسعى إلى "تقريب المواقف"، وأعرب عن أمله في أن تؤدي الى نتيجة، على ما أعلن متحدث باسمه.

كما أعلنت فرنسا أنها تريد تطبيق التعديل على قطاع النقل البري، ما أثار غضب العاملين الرومانيين والبلغاريين، وتردد الإسبان والبرتغاليين.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 23/08/2017