مواجهات نارية في دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا بكرة القدم

شهدت إمارة موناكو مساء الخميس حفل سحب فرعة دور المجموعات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2017/2018. وقد تخلل الحفل مراسم تكريم للنجم الإيطالي المعتزل مؤخرا فرانشيسكو توتي، إلى جانب توزيع جوائز أفضل لاعب لكل موقع وأفضل لاعب ولاعبة للموسم الماضي. وقد أفرزت القرعة مواجهات قوية، إذ جمعت المجموعة ثانية باريس سان جرمان ببايرن ميونيخ، والمجموعة الرابعة برشلونة بيوفنتوس.

سحبت مساء الخميس في إمارة موناكو المتوسطية قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2017/2018. وقد أسفرت عن مجموعات قوية ومواجهات حامية. وستبدأ مواجهات هذا الدور في منتصف أيلول/سبتمبر المقبل.

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وفي حين يبدو الطريق ممهدا أمام بعض الفرق الأوروبية الكبرى مثل مانشستر يونايتد ومانشستر سيتي، أوقعت القرعة بعض عمالقة الكرة الأوروبية في مواجهة بعضهم، إذ جمعت المجموعة الثانية بايرن ميونيخ الألماني وباريس سان جرمان الفرنسي، والرابعة جمعت يوفنتوس الإيطالي ببرشلونة الإسباني، والخامسة أوقعت إشبيلية الإسباني مع ليفربول الإنكليزي، وفي السابعة يلتقي موناكو الفرنسي ببورتو البرتغالي، وريال مدريد الإسباني في المجموعة الثامنة مع كل من بوروسيا دورتموند الألماني وتوتنهام هوتسبرز الإنكليزي.

وبدأ حفل سحب القرعة عند الساعة السادسة مساء بتوقيت باريس (الرابعة ت غ)، وتضمن تكريما لنجم المنتخب الإيطالي ونادي روما فرانشيسكو توتي الذي أعلن اعتزاله لكرة القدم نهاية الموسم الماضي، وهو بعمر أربعين عاما، بعد مسيرة قضاها كلها مع فريق عاصمة بلاده، حافلة بالإنجازات والعطاءات.

كما تم توزيع جوائز لأفضل لاعب في كل مركز خلال الموسم الماضي من دوري أبطال أوروبا، ففاز جيانلويجي بوفون نجم المنتخب الإيطالي وحارس مرماه ومرمى يوفنتوس وصيف الموسم الماضي وبطل الدوري الإيطالي لستة مواسم متعاقبة بجائزة أفضل حارس مرمى.

في حين ذهبت الجوائز الثلاثة الأخرى إلى ريال مدريد، إذ فاز الإسباني سيرخيو راموس بجائزة أفضل مدافع، والكرواتي لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب خط وسط، في حين ذهبت جائزة أفضل مهاجم لنجم النادي الملكي البرتغالي كريستسانو رونالدو.

ووزعت أيضا في الحفل جوائز أفضل لاعب ولاعبة في دوري الأبطال للموسم الماضي. ففازت الهولندية ليكي مارتينيز لاعبة فريق برشلونة الإسباني بجائزة أفضل لاعبة. وفاز البرتغالي رونالدو بجائزة أفضل لاعب.

وفيما يلي توزيع الفرق على المجموعات:

المجموعة الأولى: بنفيكا البرتغالي، مانشستر يونايتد الإنكليزي، بازل السويسري، سيسكا موسكو الروسي.

المجموعة الثانية: بايرن ميونيخ الألماني، باريس سان جرمان الفرنسي، أندرلخت البلجيكي، سلتيك غلاسغو الإسكتلندي.

المجموعة الثالثة: تشيلسي الإنكليزي، أتليتيكو مدريد الإسباني، روما الإيطالي، فيينورد الهولندي.

المجموعة الرابعة: يوفنتوس الإيطالي، برشلونة الإسباني، أولمبياكوس اليوناني، سبورتينغ لشبونة البرتغالي.

المجموعة الخامسة: سبارتاك موسكو الروسي، إشبيلية الإسباني، ليفربول الإنكليزي، ماريبور السلوفيني.

المجموعة السادسة: شاختار دونيتسك الأوكراني، مانشستر سيتي الإنكليزي، نابولي الإيطالي، فيينورد روتردام الهولندي.

المجموعة السابعة: موناكو الفرنسي، بورتو البرتغالي، بيشكطاش التركي، كاراباخ الأذربيجاني.

المجموعة الثامنة: ريال مدريد الإسباني، بوروسيا دورتموند الألماني، توتنهام هوتسبرز الإنكليزي، أبويل نيقوسيا القبرصي.

فرانس24

نشرت في : 24/08/2017