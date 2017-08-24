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رياضة

زلاتان إبراهيموفيتش يجدد عقده مع مانشستر يونايتد الإنكليزي

© أ ف ب | السويدي زلاتان إبراهيمفويتش في لقطة من نهائي الدوري الأوروبي بعد تتويج فريقه مانشستر يونايتد باللقب القاري. 25 ايار/مايو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/08/2017

وقع اللاعب السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مجددا عقدا لمدة سنة مع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي.

أعلن المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الخميس تجديد عقده لمدة سنة مع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي.

وكان إبراهيموفيتش (35 عاما) قد غاب عن الأسابيع الأخيرة من الموسم الماضي بسبب إصابة قوية في الرباط الصليبي لركبته، تعرض لها خلال مواجهة اندرلخت البلجيكي في مسابقة "يوروبا ليغ" في نيسان/أبريل الماضي.

ونقل الموقع الرسمي لمانشستر يونايتد عن إبراهيموفيتش قوله "لقد عدت لكي أنهي ما بدأت به. لطالما كانت نيتي ونية النادي بأن أستمر في صفوفه".

وكان مدرب يونايتد البرتغالي جوزيه مورينيو قد أشار في وقت سابق من الشهر الحالي إلى أن فريقه يفاوض من أجل التوقيع مجددا مع السويدي المخضرم، لكن اعتبارا من النصف الثاني للموسم الحالي، من أجل منحه الوقت الكافي للتعافي من إصابته.

وكان إبراهيموفيتش أفضل لاعبي يونايتد الموسم الماضي فقد سجل 28 هدفا في مختلف المسابقات وقاد فريقه إلى الفوز بكأس رابطة الأندية الإنكليزية.

وخضع المهاجم الذي انضم إلى يونايتد الصيف الماضي من باريس سان جرمان الفرنسي، لجراحة في أيار/مايو وأكد جرّاحه من بعدها قدرته على مواصلة اللعب "لسنوات".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 24/08/2017

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