الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وجها لوجه

المغرب.. الاغتصاب نتيجة منظومة أم غياب للتربية والأخلاق؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

المغرب.. دعوات لوقف إفلات المتحرشين بالنساء من العقاب

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

حافلة البيضاء.. من المسؤول عن "تحلل" المجتمع المغربي؟

للمزيد

24 ساعة في فرنسا

ماكرون يمنح زوجته دورا رسميا في الإليزيه

للمزيد

ريبورتاج

صياد سابق يدفن جثث المهاجرين التي تلفظها الأمواج على الشواطئ التونسية

للمزيد

وجها لوجه

ليبيا.. هل النيل من حفتر وراء مذكرة التوقيف الدولية ضد قائد الإعدامات "الورفلي"؟

للمزيد

حدث اليوم

ما هي استراتيجية الجيش العراقي لاستعادة مدينة تلعفر من تنظيم "الدولة الإسلامية"؟

للمزيد

ريبورتاج

جدل في مصر حول تعديل مادة دستورية لتمديد فترة الرئاسة إلى ست سنوات

للمزيد

ثقافة

رقصات الثلاثينات تعود إلى الشارع الفرنسي

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

فرنسا

فرنسا: توقيف شخص يشتبه في إشعاله 17 حريقا جنوب شرق البلاد

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/08/2017

أعلنت الشرطة الفرنسية الخميس توقيف رجل يبلغ حوالي 40 عاما للاشتباه في تسببه في اندلاع 17 حريقا جنوب شرق البلاد. وأضافت الشرطة أن المشتبه به أقر بمسؤوليته عن بعض الحرائق، مضيفة أنه سيمثل أمام القضاء الأربعاء القادم .

أوقفت السلطات الفرنسية رجل يشتبه في أنه تسبب باندلاع 17 حريقا بين 10 و20 من آب/أغسطس الجاري في جنوب شرق فرنسا. فيما ذكرت الشرطة أن المشتبه به سيمثل الأربعاء القادم أمام أحد القضاة.

وأوقف الرجل البالغ حوالى أربعين عاما والمقيم قرب مرسيليا الاثنين ووضع في الحبس على ذمة التحقيق. وأوضح المصدر نفسه أنه أقر بمسؤوليته عن بعض الحرائق.

وفي 11 آب/أغسطس وجهت التهمة إلى رجل في 19 من عمره تسبب بـ16 حريقا بين 25 أيار/مايو و24 حزيران/يونيو 2017 في منطقتين تقعان غرب مرسيليا.

وسجل الأحد اندلاع ستة حرائق في منطقتين محاذيتين لمرسيليا. وقد سيطر عليها عناصر الإطفاء بسرعة ولم تلتهم إلا هكتارات قليلة. وأدت شهادات حول تصرفات مشبوهة لأحد الأشخاص مساء الأحد، إلى عملية التوقيف هذه.

وأتت حرائق متكررة على أكثر من تسعة آلاف هكتار في جنوب شرق فرنسا وفي جزيرة كورسيكا الفرنسية خلال الصيف الحالي.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 24/08/2017

  • حرائق

    فرنسا: حريقان في جزيرة كورسيكا يتسببان بإجلاء 700 شخص

    للمزيد

  • فرنسا

    أنفوغرافيك: الحرائق المدمرة في جنوب شرق فرنسا

    للمزيد

  • حرائق

    فرنسا: حرائق الغابات تدمر مئات الهكتارات جنوبي البلاد

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي