فرنسا: توقيف شخص يشتبه في إشعاله 17 حريقا جنوب شرق البلاد

أعلنت الشرطة الفرنسية الخميس توقيف رجل يبلغ حوالي 40 عاما للاشتباه في تسببه في اندلاع 17 حريقا جنوب شرق البلاد. وأضافت الشرطة أن المشتبه به أقر بمسؤوليته عن بعض الحرائق، مضيفة أنه سيمثل أمام القضاء الأربعاء القادم .

أوقفت السلطات الفرنسية رجل يشتبه في أنه تسبب باندلاع 17 حريقا بين 10 و20 من آب/أغسطس الجاري في جنوب شرق فرنسا. فيما ذكرت الشرطة أن المشتبه به سيمثل الأربعاء القادم أمام أحد القضاة.

وأوقف الرجل البالغ حوالى أربعين عاما والمقيم قرب مرسيليا الاثنين ووضع في الحبس على ذمة التحقيق. وأوضح المصدر نفسه أنه أقر بمسؤوليته عن بعض الحرائق.

وفي 11 آب/أغسطس وجهت التهمة إلى رجل في 19 من عمره تسبب بـ16 حريقا بين 25 أيار/مايو و24 حزيران/يونيو 2017 في منطقتين تقعان غرب مرسيليا.

وسجل الأحد اندلاع ستة حرائق في منطقتين محاذيتين لمرسيليا. وقد سيطر عليها عناصر الإطفاء بسرعة ولم تلتهم إلا هكتارات قليلة. وأدت شهادات حول تصرفات مشبوهة لأحد الأشخاص مساء الأحد، إلى عملية التوقيف هذه.

وأتت حرائق متكررة على أكثر من تسعة آلاف هكتار في جنوب شرق فرنسا وفي جزيرة كورسيكا الفرنسية خلال الصيف الحالي.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 24/08/2017