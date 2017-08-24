نجمة للمطرب الأسطوري شارل أزنافور على رصيف المشاهير في هوليوود

يحصل المغني الفرنسي الشهير شارل أزنافور مساء الخميس على نجمته على رصيف المشاهير في هوليوود. ولأزنافور ملايين المحبين عبر العالم، وقد باع أكثر من 180 مليون ألبوم وكتب 1300 أغنية بلغات مختلفة.

سيحصل المطرب الفرنسي شارل أزنافور البالغ 93 عاما أخيرا على نجمته على رصيف المشاهير في هوليوود، على ما أعلنت الهيئة المسؤولة عن منح هذه الامتيازات.

وأشار بيان الهيئة إلى أن "غرفة التجارة في هوليوود فخورة بالإعلان أن المغني الأسطوري شارل أزنافور سينال النجمة رقم 2618 على رصيف المشاهير يوم الخميس 24 آب/أغسطس" .

موقع هذه النجمة سيكون في جادة هوليوود بولفارد الشهيرة وأمام مسرح تاريخي في لوس أنجلس مخصص لأعمال المسرح الاستعراضي.

وقالت منتجة المراسم عند جادة المشاهير في هوليوود آنا مارتينيز إن " شارل أزنافور فنان شعبي معروف حول العالم وله ملايين المحبين من كل الأجيال".

وقد اختير أزنافور في استطلاع لقناة "سي إن إن" ومجلة "تايم" العام 1998 كـ"أهم مغن للمنوعات في القرن العشرين" متقدما على كبار المغنين بينهم إلفيس بريسلي وبوب ديلان وفرانك سيناترا. وقد باع أكثر من 180 مليون ألبوم وكتب 1300 أغنية بلغات عديدة.

شارل أزنافور واسمه الحقيقي شاهنور فاريناغ أزنافوريان، مولود في باريس لوالدين أرمنيين، وقد أصبح من أهم ممثلي الانتشار الأرمني في العالم. وقد نال المطرب في الخريف الماضي نجمة شرفية على شاكلة تلك التي ستكون هذه المرة محفورة رسميا على رصيف المشاهير في هوليوود اليوم.

وقال أزنافور حينها "أتردد على هوليوود منذ سنوات، عملت كثيرا في الولايات المتحدة لأن (...) بلد قطاع الترفيه الفني هو أمريكا" .

وللمطرب الفرنسي شعبية كبيرة في لوس أنجلس وجوارها حيث يعيش عدد كبير من أرمن المهجر.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 24/08/2017