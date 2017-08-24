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أوروبا

هولندا: اعتقال سائق شاحنة محملة بأسطوانات غاز بروتردام وإلغاء حفل غنائي بسبب "تهديد إرهابي"

احنة عليها لوحة تسجيل اسبانية متوقفة Hمام قاعة للحفلات في روتردام بعد Yلغاء حفل بسبب تهديد Yرهابي، مساء الHربعاء 23 آب/اغسطس 2017

فيديو سوار سويهي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 24/08/2017

أعلنت الشرطة الهولندية مساء الأربعاء اعتقال سائق شاحنة مسجلة في إسبانيا محملة قوارير غاز في مدينة روتردام. وكانت السلطات الهولندية قد قررت في وقت سابق الأربعاء إلغاء حفل موسيقي في المدينة الواقعة جنوب غرب البلاد بعد تلقيها إنذارا "بتهديد إرهابي" من الشرطة الإسبانية.

تحقق الشرطة الهولندية الخميس في شاحنة صغيرة مسجلة في إسبانيا تحوي قوارير غاز وأوقفت سائقها الإسباني في مدينة روتردام، بعدما ألغت حفلا لموسيقى الروك بسبب "تهديد إرهابي".

وقالت الشرطة في بيان نشر مساء الأربعاء إن "أحد رجال الشرطة كان متمركزا في مكان قريب وقرر وقف شاحنة صغيرة كانت تسير حوالى الساعة 21,30 (19,30 ت غ)".

وصرح شاهد عيان أن "ما رأيته هو آلية تحوي عددا كبيرا من قوارير الغاز في داخلها".

وقالت الشرطة ورئيس بلدية روتردام أحمد أبو طالب إن فرق خبراء الألغام قامت بفحص الشاحنة التي أوقفت على بعد شارعين عن صالة الحفلات ناسيلو في منطقة المرفأ بجنوب المدينة حيث كانت فرقة أمريكية لأغاني الروك ستقدم عرضا.

وكتبت شرطة روتردام على تويتر أن السائق "أوقف واقتيد إلى مركز الشرطة ويجري الاستماع لإفادته".

الشرطة الإسبانية تحذر السلطات الهولندية من "تهديد إرهابي"

وقررت السلطات الهولندية إلغاء حفل موسيقي لفريق الروك الأمريكية بعدما تلقت الشرطة من نظيرتها الإسبانية تحذيرا يتعلق بتهديد إرهابي حوالى الساعة 17,30 (15,30 ت غ).

وقال رئيس البلدية في مؤتمر صحافي "أبلغت هاتفيا في بداية المساء بإشارة إلى تهديد مرتبط بحفل موسيقية أمريكية في ماسيلو في روتردام". وأضاف أن "هذه الإشارة مصدرها الشرطة الإسبانية إلى الشرطة الهولندية".

ورأى أول رئيس بلدية مهاجر ومسلم للمدينة أنه من المبكر جدا تأكيد وجود صلة بين الشاحنة الصغيرة و"التهديد الإرهابي". وأضاف أن "تحقيقا يجري حول تسلسل الوقائع وحول التهديد"، محذرا من أي استنتاجات متسرعة.

وقال أبو طالب إن "الشرطة تأخذ المعلومات بجدية كبيرة بالتأكيد بعد آخر إنذار والآن ننتظر ما سيكشفه تحقيق خبراء المتفجرات والتحقيق الجزائي في الأيام المقبلة".

في روتردام تمركز رجال الشرطة الذين ارتدوا سترات واقية من الرصاص مساء الأربعاء بالقرب من صالة ماسيلو التي تتسع لحوالى ألف شخص، كما ذكرت محطة الإذاعة والتلفزيون العامة "إن أو إس".

وأضافت أنه تم إخلاء الصالة وطرد عشرات من الحضور بينما توجهت وحدة مكافحة الإرهاب في قوات التدخل الخاصة، إلى المكان.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 24/08/2017

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