الأمم المتحدة: ضربات التحالف العربي تقتل 42 مدنيا في اليمن خلال أسبوع

قتل 42 مدنيا بينهم أطفال خلال الأسبوع الماضي قرب العاصمة اليمنية جراء "ضربات جوية شنها التحالف العربي بقيادة السعودية"، بحسب بيان للأمم المتحدة. ويشهد اليمن تصعيدا في النزاع منذ بدء التدخل العسكري، أسفر عن مقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص وتسبب بأزمة إنسانية حادة.

ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة، أن ضربات جوية شنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن أدت إلى مقتل 42 مدنيا خلال الأسبوع الماضي، بينهم عدد من الأطفال.

وقالت الناطقة باسم المفوضية ليز ثروسل للصحافيين في جنيف إنه "في الأسبوع الذي يمتد من 17 إلى 24 آب/أغسطس، قتل 58 مدنيا بينهم 42 بأيدي التحالف الذي تقوده السعودية".

وعددت الأمم المتحدة سلسلة ضربات الأربعاء استهدفت إحداها فندقا قرب صنعاء وقتل فيها 33 شخصا، وأخرى أصابت منزلا في العاصمة قتل فيه 6 مدنيين.

الأمم المتحدة: غارات التحالف العربي تسببت بمقتل العشرات

وأفاد بيان للمفوضية عن "مقتل امرأة وطفلين وإصابة امرأتين وطفلين" الثلاثاء، "عندما أصابت غارة جوية للتحالف العربي بقيادة السعودية منزلا في قرية" قرب صنعاء. أَضاف البيان "في جميع هذه الحالات أفاد شهود عدم وجود أي إنذار بهجوم وشيك".

ويشهد اليمن منذ العام 2014 نزاعا داميا بين الحوثيين والقوات الحكومية، وقد سقطت العاصمة صنعاء في أيدي الحوثيين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.

وشهد النزاع تصعيدا مع تدخل تحالف عسكري بقيادة السعودية دعما لحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي في آذار/مارس 2015، بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على مناطق واسعة من البلد الفقير.

ومنذ بدء التدخل العربي أدى النزاع إلى مقتل أكثر من ثمانية آلاف شخص وجرح 48 ألفا على الأقل بينهم عدد كبير من المدنيين، إلى جانب أزمة إنسانية حادة، بحسب منظمة الصحة العالمية.

فرانس 24/أ ف ب

نشرت في : 25/08/2017