الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

وجها لوجه

ليبيا.. ما هو حجم وجود تنظيم "الدولة الإسلامية"؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

هل يرغب أردوغان في فرض دولة بوليسية؟

للمزيد

حدث اليوم

اليمن.. مسيرة لأنصار صالح في ظل تصاعد التوتر مع الحوثيين

للمزيد

وجها لوجه

الجزائر: الكركرية.. طريقة صوفية تثير جدلا واسعا

للمزيد

حدث اليوم

لبنان.. أسباب وتداعيات الاشتباكات في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين

للمزيد

وجها لوجه

المغرب.. الاغتصاب نتيجة منظومة أم غياب للتربية والأخلاق؟

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

المغرب.. دعوات لوقف إفلات المتحرشين بالنساء من العقاب

للمزيد

حدث اليوم

ترامب يرفض الانسحاب من أفغانستان وطالبان تتوعد الأمريكيين بـ"مقبرة جديدة"

للمزيد

قراءة في الصحافة العالمية

حافلة البيضاء.. من المسؤول عن "تحلل" المجتمع المغربي؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

أفريقيا

حصري: علي زيدان "لا زلت أتمتع بالحصانة وفق الدستور الليبي ولا مذكرة توقيف بحقي"

© فرانس24

فيديو دنيا نوار

آخر تحديث : 25/08/2017

في حوار حصري مع فرانس24، أعلن رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان، الذي أطلق سراحه بعد عشرة أيام من اختطافه أن "غرفة كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها هيثم التاجوري هي من قامت باختطافه". وقال زيدان في رده على الاتهامات التي توجهها بعض الأطراف السياسية، لا سيما في الشرق الليبي، لفايز السراج مباشرة "بحكم أنه رئيس المجلس الرئاسي فهو مسؤول عن هذا بالفعل".

أعلن رئيس الوزراء الليبي السابق علي زيدان، الذي أطلق سراحه الثلاثاء 22 آب/أغسطس بعد عشرة أيام من اختطافه أن "غرفة كتيبة ثوار طرابلس التي يقودها هيثم التاجوري هي من قامت باختطافه". وقال زيدان في حوار حصري مع فرانس24، إنه طيلة فترة الاعتقال لم يحقق معه ولم توجه له أي تهمة من قبل مختطفيه. وأكد علي زيدان الذي تولى منصب رئاسة الوزراء بين تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وآذار/مارس 2014، أنه لم يتقدم حتى الآن بشكوى للجهات الأمنية عن معتقليه، لكنه مثل أمام المحامي العام والمدعي العام ورئيس مكتب التحقيقات في طرابلس قبل توجهه إلى تونس العاصمة، لبحث الاتهامات التي تروج في حقه وفي مقدمتها اختلاس المليارات من الأموال العمومية.

أما بخصوص الاتهامات التي توجهها بعض الأطراف السياسية، لا سيما في الشرق الليبي، لفايز السراج مباشرة بأنه الجهة المسؤولة عن اعتقاله، قال زيدان إن " فايز السراج بحكم أنه رئيس المجلس الرئاسي فهو مسؤول عن هذا بالفعل، فالمجلس الرئاسي والحكومة مسؤولان بحكم أنهما رواد الأمن في البلاد. والجهة التي قادتني إلى المكان هي تحت إمرة المجلس الرئاسي ومكلفة بحماية الأمن في طرابلس".

وبخصوص الأغراض السياسية وراء اختطافه اتهم علي زيدان مباشرة التيار الإسلامي والإخوان المسلمين الذين حسب قوله "تحدثوا عن اعتقاله بشماتة واستهزاء وهذا دليل أن هذا التيار يريد أن يستحوذ على ليبيا، وبذلك كل شخص مع الدولة المدنية وحرية الرأي والتعبير والديمقراطية هو ضده" مضيفا "لا أتهم أحدا غير هذه الجهة".

وأضاف زيدان بأنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية التي دعا إليها فايز السراج لأنه "بالدستور الحالي والكيفية التي طرحت بها هذه الانتخابات لن أرشح نفسي، أترشح في حال أكون متيقنا أنه يمكنني إحداث تغيير حقيقي في الوضع المأساوي الذي تعرفه ليبيا".

فرانس24

نشرت في : 25/08/2017

  • ليبيا

    ليبيا: إطلاق رئيس الوزراء السابق علي زيدان بعد خطفه علي يد مجموعة مسلحة

    للمزيد

  • ليبيا

    البرلمان الليبي يحجب الثقة عن زيدان ويعين وزير الدفاع رئيسا موقتا للوزراء

    للمزيد

  • ليبيا

    علي زيدان على طريق بسط سلطة الدولة في ليبيا

    للمزيد

تعليق

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English عربي