هل يرغب أردوغان في فرض دولة بوليسية؟

في الصحف اليوم: الوضع في اليمن وصالح يستسلم للحوثيين خلال تظاهرة المؤتمر الشعبي وتصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني بوجود مفاوضات بين دمشق وتنظيم الدولة الإسلامية بالتزامن مع معركة الجرد، وأردوغان يريد "دولة بوليسية" في تركيا، ومنفذو اعتداءات برشلونة تفادوا استخدام الأنترنت لتضليل شرطة مكافحة الإرهاب.

شهدت عاصمة اليمن أمس استعراض قوة لأنصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح تقول العرب، الصحيفة أشارت نقلا عن رأي سياسيين يمنيين الى أن البيان الختامي للمؤتمر الشعبي الذي نظم تظاهرة في صنعاء، كان مخيبا للآمال وأن علي عبد الله صالح تفادي انتقاد الحوثيين مكتفيا بدعوتهم إلى الإفراج عن رواتب الموظفين كما أن هجوم الرئيس اليمني السابق على السعودية قطع الطريق على أي حوار مباشر أو غير مباشر من أجل تفادي أن يتحول اليمن الى قاعدة إيرانية، البيان الختامي أشاد بموقف الأمين العام لحزب الله اللبناني حيال الشعب اليمني، إشادة حظي بها أيضا الرئيس السوري، لكن بصورة ضمنية، حين وصفه صالح بالقيادة الشجاعة في سوريا.

ونبقى في اليمن ومقال من نيويورك تايمز تطرق إلى الأوضاع في هذا البلد الذي يعاني ويلات الحرب، بعد عامين ونصف العام من حرب مستمرة، تتواصل غارات التحالف العربي مخلفة خسائر في الأرواح ناهيك عن الدمار واستهداف للمستشفيات، وضع أدى الى تفاقم أزمة إنسانية وانتشار للأوبئة الفتاكة، فالكوليرا قتلت في غضون ثلاثة أشهر نحو ألفي شخص وأكثر من نصف مليون مصاب تقول الصحيفة الأميركية التي أشارت الى جمود مفاوضات السلام برعاية الأمم المتحدة وسط عدم اكتراث أطرف النزاع بتهدئة الوضع.

الى سوريا حيث توقفت صحيفة الأخبار اللبنانية عند الوضع في الرقة فبعد تسعة أشهر ونصف من إعلان التحالف الدولي بدء معركة تحرير الرقة، مازال وضع المدنيين يثير القلق بين استشهاد الآلاف منهم وتضاءل أعدادهم من المئات الى الآلاف الى نحو عشرين ألفاً، اكتشفت أخيراً الأمم المتحدة وجود مدنيين في الرقة داعية الى هدنة إنسانية للسماح لهم بمغادرتها تقول صحيفة الأخبار التي أشارت الى وجود مفارقات وعلامات استفهام كثيرة بشأن معركة الرقة بالنظر الى تقديرات أعداد المدنيين، المدنيون الذين تمكن البعض منهم من الفرار فيما استخدم تنظيم الدولة الاسلامية آخرين كدروع بشرية.

لوريون لوجور توقفت من جانبها عند تصريحات الأمين العام لحزب الله اللبناني. حسن نصر كشف عن وجود مفاوضات بين النظام السوري وتنظيم الدولة الإسلامية بطلب من التنظيم المتشدد داخل الأراضي السورية بالتزامن مع معركة الجُرود التي أكد بشأنها الأمين العام لحزب الله أنها تهدف لتطهير وتأمين الحدود اللبنانية السورية من تنظيم الدولة الإسلامية تنقل الصحيفة اللبنانية الفرنكوفونية التي أشارت الى أن المفاوضات تطرقت إلى ملفات عدة من بينها مسألة تحرير جنود لبنانيين رهائن لدى التنظيم المتشدد، محور أكد بشأنه حسن نصر الله بأنه في حاجة الى طلب رسمي من قبل بلبنان لدمشق.

الى تركيا ورغبة أردوغان في فرض دولة بوليسية تقول لوفيغارو، الصحيفة الفرنسية نقلت أن تركيا وضعت أسس نظام مراقبة محُكمة عبر وضع عناصر أمنية في كل حي، كل ذلك تحت غطاء مكافحة الارهاب تقول لوفيغارو التي ذهب فريق من صحافييها لتقصي الأمر. الصحيفة الفرنسية أشارت الى أنها حصلت على تصريح لإنجاز تقريرها شريطة عدم الحديث مع العناصر الأمنية. صحيح أن تركيا خلقت بذلك مزيداً من فرص العمل حيث أكد البعض بأن الحكومة سعت بهذا القرار الى توظيف أنصارها، وأيا كان السبب وراء قرار الحكومة فقرارات تركيا الداخلية تعكس أيضاً سياستها الخارجية فأنقرة بدأت شيئاً فشيئاً تبتعد من أوروبا تقول لوفيغارو لتقترب من موسكو وطهران.

لافانغوارديا تواصل متابعة مجريات التحقيق في اعتداءات برشلونة وكامبريلس حيث توقفت في إحدى مقالاتها عند مسار منفذي الاعتداءات مؤكدة بأنهم اقتنوا سكاكين ومعدات من متجر صيني للتحضير لمتفجرات كانوا يعتزمون استخدامها ضمن مخططهم دون أن يكترث أحد لطبيعة مقتنياتهم. الصحيفة الكتالونية أشارت الى أن الشرطة تتقصى عن روابط مفترضة بين منفذي الاعتداءات وشبكات إرهابية في أوروبا.

صحيفة الحياة بدورها توقفت عند ما أفرزه حتى الآن التحقيق بشأن اعتداءات برشلونة حيث كشفت أن الخلية التي كانت وراء هجومي برشلونة ابتعدت عن استخدام الانترنت والهواتف لتجنب اعتقالها من قبل شرطة مكافحة الإرهاب، نقلا عن أحد الخبراء كتبت الحياة أن الخلية نجحت في تجنب لفت الانتباه إلى مخططها إلى حد كبير، فالتفجير الذي وقع في منزل بمنطقة ألكانار لم يتضح في بادئ الأمر أن من يقف ورائه إرهابيون لتكتشف الشرطة لاحقاً رسالة توحي بانتماء المهاجمين لتنظيم الدولة الإسلامية.

نبقى في عالم الانترنت لكن من منظور آخر حيث تعالت أصوات تنادي بوضع حد لهيمنة غوغل وفيسبوك على المعلومة تقول صحيفة العرب التي أشارت أن إعلامياً بريطانياً طالب بإجبار غوغل وفيسبوك على دفع الضرائب مقابل استخدامها للصحافة التي تتسم بالمهنية، الإعلامي حمَّل فيسبوك مسؤولية نشر أخبار كاذبة على نطاق واسع مؤكدا أن عدم قدرة الموقع الشهير على مواجهة هذه المعضلة يهدد مبدأ الديمقراطية.

إعداد وداد عطاف