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الشرق الأوسط

قطر تعلن إغلاق سفارة تشاد في الدوحة وتمهل العاملين فيها ثلاثة أيام للمغادرة

© أ ف ب / أرشيف | قطريون يكتبون تعليقات على صورة عملاقة للشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة في 6 تموز/يوليو 2017

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/08/2017

ردت قطر الخميس على إجراء إغلاق سفارتها في نجامينا، بإعلان إغلاقها لسفارة تشاد في الدوحة وأمهلت العاملين فيها ثلاثة أيام لمغادرة البلاد. وكانت تشاد بررت إغلاق السفارة القطرية باتهام الدوحة بـ "زعزعة استقرارها انطلاقا من ليبيا".

أعلنت قطر الخميس أنها أغلقت سفارة تشاد في الدوحة وأمهلت العاملين فيها ثلاثة أيام لمغادرة البلاد، وذلك ردا على إجراء مماثل اتخذته نجامينا بحق سفارة قطر.

وكانت تشاد بررت إغلاق السفارة القطرية باتهام الدوحة بـ "زعزعة استقرارها انطلاقا من ليبيا". وأمهلت موظفي السفارة عشرة أيام لمغادرة الأراضي التشادية.

وأكد المسؤول في الخارجية القطرية أحمد بن سعيد الرميحي في بيان أن هذه الاتهامات "لا أساس لها"، موضحا أن "أمام الدبلوماسيين والموظفين في سفارة (تشاد في قطر) ثلاثة أيام لمغادرة البلاد". وكانت تشاد استدعت سفيرها في قطر في حزيران/يونيو، أسوة بدول أفريقية أخرى مثل السنغال وموريتانيا.

وقبل أيام من ذلك، قطعت السعودية والإمارات والبحرين واليمن ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة بتهمة "دعم الإرهاب" والتقارب مع إيران، خصم الرياض الاقليمي. واتهمت قطر الرياض وحلفاءها بالضغط على دول أفريقية لتقطع بدورها علاقاتها الدبلوماسية معها.

فرانس 24 / أ ف ب

نشرت في : 25/08/2017

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