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رياضة

كرة القدم: ديشان يكشف عن تشكيلة المنتخب الفرنسي في مونديال 2018

© أ ف ب | كيليان مبابي في تشكيلة المنتخب الفرنسي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/08/2017

أعلن مدرب المنتخب الفرنسي ديديه ديشان عن تشكيلة المنتخب التي ستشارك في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018، استدعى فيها مهاجم موناكو كيليان مبابي فيما استبعد لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني عثمان ديمبيلي.

استدعى المدرب ديديه ديشان مهاجم موناكو كيليان مبابي إلى تشكيلة المنتخب الفرنسي التي ستواجه هولندا ولوكسمبورغ في تصفيات أوروبا المؤهلة لمونديال روسيا 2018، فيما استبعد لاعب وسط بوروسيا دورتموند الألماني عثمان ديمبيلي.

وجاء استدعاء مبابي إلى التشكيلة التي ستخوض المباراتين المقررتين ضد هولندا في 31 من الشهر الحالي على "ستاد دو فرانس"، ولوكسمبورغ في الثالث من الشهر المقبل على الملعب البلدي في تولوز ضمن منافسات المجموعة الأولى، رغم استبعاده عن فريقه موناكو في بداية الموسم بسبب سعي باريس سان جرمان للتعاقد معه.

كما يغيب ديمبيلي عن فريقه دورتموند الذي قرر استبعاده بسبب غيابه عن التمارين، رغبة منه بالانتقال إلى برشلونة الإسباني.

ورغم أن وضع اللاعبين مماثل على صعيد فريقيهما، فإن ديشان لم يستبعد مبابي. وبرر هذا الأمر في مؤتمر صحفي من مقر المنتخب في كليرفونتين، قائلا: "الوضعان مختلفان. عثمان لا يتمرن منذ أسبوعين. لا يمكن تصور استدعاء لاعب غير فاعل لمدة 15 يوما".

وتابع: "بالنسبة لكيليان، هناك الكثير من الضجيج حوله، وحتى وإن لم يشارك في المباراتين الأخيرتين مع موناكو، لكنه يتدرب".

وفي ظل المستوى المميز الذي يقدمه في مستهل الموسم مع فريقه ليون، عاد نبيل فقير إلى تشكيلة ديشان، كما هو حال لاعب وسط بايرن ميونيخ الألماني كينغزلي كومان. فيما غاب لاعب وسط مرسيليا الجديد-القديم ديميتري باييت لأسباب "بدنية"، بحسب ما أكد ديشان "كونه غاب لمدة ثلاثة أسابيع" بسبب الإصابة.

وتحتل فرنسا المركز الثاني في مجموعتها الأولى بعد 6 جولات، لكن بنفس عدد نقاط السويد المتصدرة. فيما تحتل هولندا المركز الثالث بفارق نقطتين عنهما، علما أنه يتأهل إلى النهائيات أبطال المجموعات التسع، على أن يخوض أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثاني ملحقا فاصلا يتأهل بموجبه أربعة منتخبات إضافية.

وهنا التشكيلة:

· حراسة المرمى: ألفونس أريولا (باريس سان جرمان)، ستيف مانداندا (مرسيليا)، هوغو لوريس (توتنهام هوتسبر الإنكليزي).

· المدافعون: لوكاس دينيي وصامويل أومتيتي (برشلونة الإسباني)، كريستوف جاليه (نيس)، بريسنل كيمبيمبي وليفان كورزاوزا (باريس سان جرمان)، لوران كوسييلني (أرسنال الإنكليزي)، جبريل سيديبيه (موناكو)، رافايل فاران (ريال مدريد الإسباني)

· لاعبو الوسط: نغولو كانتيه (تشلسي الإنكليزي)، بلاز ماتويدي (يوفنتوس الإيطالي)، أدريان رابيو (باريس سان جرمان)، بول بوغبا (مانشستر يونايتد الإنكليزي)، توماس ليمار (موناكو)، كورنتان توليسو (بايرن ميونيخ الألماني)

· المهاجمون: كينغزلي كومان (بايرن ميونيخ)، نبيل فقير (ليون)، أوليفييه جيرو (أرسنال الإنكليزي)، أنطوان غريزمان (أتلتيكو مدريد الإسباني)، ألكسندر لاكازيت (أرسنال)، كيليان مبابي (موناكو)، فلوريان توفان (مرسيليا).

فرانس 24/أ ف ب

نشرت في : 25/08/2017

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