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أمريكا

فنزويلا: مادورو ينبه من أي "شرخ" في المؤسسة العسكرية قد يستفيد منه "ترامب والإمبريالية"

© أ ف ب / أرشيف

نص فرانس 24

آخر تحديث : 25/08/2017

نبه الرئيس الفنزويلي الخميس خلال كلمة ألقاها أمام العسكريين إلى أن أي "شرخ" يحصل في المؤسسة سيستفيد منه "ترامب والإمبريالية". وتستعد فنزويلا لإجراء مناورات عسكرية في نهاية هذا الأسبوع لمواجهة التهديدات الأمريكية بالتدخل العسكري في البلاد.

حذر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الخميس العسكريين أنه إذا كان هناك بينهم من تساوره أي "شكوك" فعليه "ترك القوات المسلحة على الفور"، منبها إلى أن أي "شرخ" يحصل سيستفيد منه ترامب والامبريالية".

وأكد مادورو خلال كلمة ألقاها أمام العسكريين قبل المناورات العسكرية التي ستجرى في نهاية هذا الاسبوع بمواجهة التهديدات الأمريكية بالتدخل العسكري بفنزويلا، أنه "يجب علينا رص الصفوف من أجل الوطن، الوقت ليس للشروخ أيا تكن". وأضاف الرئيس الفنزويلي "إما أن تؤيدوا ترامب والإمبريالية، وإما أن تؤيدوا القوات المسلحة والوطن. هنا لا أحد يستطيع الاختباء. فنزويلا لم تكن يوما مهددة إلى هذا الحد".

وأردف "كونوا مستعدين للقتال بفخر، بالأسلحة، ضد غزو محتمل"، معتبرا أن الولايات المتحدة "تتعامل (مع فنزويلا) وكأنها ديكتاتورية". ورأى الرئيس الفنزويلي أن واشنطن تعد "حصارا بحريا" لمنع صادرات النفط التي يعتمد عليها اقتصاد فنزويلا.

تأتي تصريحات مادورو في وقت أعلنت الجمعية التأسيسية بفنزويلا الخميس أن الدستور الجديد الذي ستقوم بصياغته سيعرض على الاستفتاء. وقالت دلسي رودريغيز رئيسة الجمعية التأسيسية والمقربة من مادورو "ابتداء من الأسبوع المقبل سنقوم بصياغة فصول الدستور الجديد".

و"ستوافق الجمعية الوطنية التأسيسية على النص الدستوري بأكمله وستحدد موعدا لإجراء استفتاء" عليه، بحسب ما نصت إحدى المواد التي تبناها بالإجماع الأعضاء الـ 545 للجمعية التأسيسية.

تعتبر المعارضة الفنزويلية بالإضافة إلى الولايات المتحدة ودول رئيسية في أمريكا اللاتينية أن الجمعية التأسيسية غير شرعية. يخشى نواب المعارضة أن تعمد الجمعية التأسيسية التي أعطيت صلاحيات واسعة تطال كل المؤسسات الحكومية إلى حل البرلمان من أجل توحيد كل السلطة بيد مادورو.

فرانس 24 /أ ف ب

نشرت في : 25/08/2017

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