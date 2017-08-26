أكراد سوريا يستعدون لأول انتخابات للنظام الفيدرالي في مناطق سيطرتهم

يستعد أكراد سوريا لإجراء أول انتخابات في مناطق سيطرتهم شمال البلاد، عبر عقد سلسلة اجتماعات لممثلين محليين لتعريفهم بآلية الاقتراع والانتخابات التي ستتم على ثلاث مراحل أولها في 22 أيلول/سبتمبر.

يستعد أكراد سوريا لإجراء أول انتخابات في مناطق سيطرتهم في شمال البلاد الشهر المقبل، عبر عقد سلسلة اجتماعات لممثلين محليين لتعريفهم بآلية الاقتراع ومراحل الانتخاب، وفق ما أوضحت مسؤولة السبت لوكالة الأنباء الفرنسية.

ومن المقرر أن يجري الأكراد انتخابات على ثلاث مراحل تبدأ في 22 أيلول/سبتمبر.

وقالت الرئيسة المشتركة للمجلس التأسيسي للنظام الفيدرالي هدية يوسف لوكالة الأنباء الفرنسية على هامش مشاركتها في اجتماع عقد السبت في مدينة القامشلي (شمال شرق) بمشاركة ممثلين عن أحزاب كردية وعربية وسريانية وغيرها "نقوم خلال هذه الفترة بشرح العملية الانتخابية بحيث نعقد اجتماعات مع المجالس (المحلية) والمكونات (الاجتماعية)" لتوضيح مسار الآلية الانتخابية.

وفي آذار/مارس 2016، أعلن الأكراد النظام الفدرالي في مناطق سيطرتهم في شمال سوريا، وقسموها إلى ثلاثة أقاليم هي الجزيرة (شمال شرق) والفرات (شمال وسط) وعفرين (شمال غرب).

وفي المرحلة الأولى، سيتم انتخاب الرئاسات المشتركة (كل رئاسة تضم رجل وامرأة) لما يطلق عليه "الكومونات" أي الأحياء. وفي المرحلة الثانية في الثالث من تشرين الثاني/نوفمبر يتم انتخاب مجالس محلية للنواحي والمقاطعات التي يتألف منها كل إقليم. ويصار في المرحلة الثالثة والنهائية في 19 كانون الثاني/يناير إلى انتخاب "مؤتمر الشعوب الديموقراطية" لكل إقليم من الأقاليم الثلاثة التي ستتمتع بصلاحيات تشريعية محلية.

كما سيتم في اليوم نفسه انتخاب "مؤتمر الشعوب الديموقراطية" العام الذي سيكون بمثابة برلمان عام على رأس مهماته تشريع القوانين ورسم السياسة العامة للنظام الفدرالي.

وتشرح اليوسف أن لمجالس شعوب الأقاليم "صلاحيات ضمن حدود الإقليم وسن القوانين في ما يتعلق به على ألا يتعارض ذلك مع قوانين مؤتمر الشعوب الديموقراطية الذي له "السلطة الأعلى" ويضم ممثلين عن الأقاليم الثلاثة.

ويتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية (مجالس المرحلتين الأولى والثانية) كل سنتين، فيما حددت مدة ولاية مؤتمرات الشعوب بأربع سنوات. وستشرف "المفوضية العليا للانتخابات" على سير عملية الاقتراع، بحسب اليوسف التي أوضحت "دعينا المجتمع الدولي للإشراف والمجيء إلى شمال سوريا وحضور الانتخابات".

وكان الأكراد أقروا في 30 كانون الأول/ديسمبر الماضي دستورا للنظام الفدرالي أطلقوا عليه "العقد الاجتماعي"، كما وضعوا قانونا للانتخابات يحدد سن الاقتراع بـ18 عاما.

وأكدت اليوسف أن الهدف من النظام الفدرالي، الذي تعارضه الحكومة والمعارضة السورية على حد سواء، ليس تقسيم سوريا. وقالت "نظامنا فدرالي على المستوى الجغرافي ولا يهدف الى تقسيم سوريا"، مضيفة "الاعتراضات التي تخرج من قبل النظام والأطراف المعارضة تقول أنهم ليسوا مع تقسيم سوريا ونحن أيضاً لسنا مع تقسيم سوريا".

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 26/08/2017