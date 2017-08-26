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الشرق الأوسط

القوات العراقية تعلن استعادة مركز مدينة تلعفر وقلعتها من تنظيم "الدولة الإسلامية"

© أ ف ب / أرشيف

فيديو إبراهيم صالح

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/08/2017

تمكنت القوات العراقية من تحقيق تقدم ميداني في حربها على تنظيم "الدولة الإسلامية" في آخر معاقله بالعراق، حيث تمكنت من استعادة السيطرة على مركز مدينة تلعفر وقلعتها التاريخية، وفق ما أعلنت السبت.

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية السبت السيطرة على مركز مدينة تلعفر وقلعتها التاريخية الواقعة وسط هذه المدينة التي تعد أحد آخر معاقل تنظيم "الدولة الإسلامية" في العراق. وأفاد قائد عمليات "قادمون يا تلعفر" الفريق قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يار الله أن "قوات مكافحة الإرهاب حررت حي القلعة وبساتين تلعفر وترفع العلم العراقي أعلى بناية القلعة".

ويذكر أن المعركة الجديدة انطلقت فجر الأحد الماضي بعد أكثر من شهر على طرد التنظيم من الموصل، ثاني مدن العراق، إثر تسعة أشهر من المعارك الدامية، وخلال سبعة أيام فقط أعلن جهاز مكافحة الإرهاب الذي دخل مركز المدينة من المحور الجنوبي انتهاء مهامه القتالية، فيما أعلنت الشرطة الاتحادية التي تتولى المحور الشمالي الغربي مع الحشد الشعبي انتهاء مهامها القتالية كذلك.

وتوشك القوات العراقية المتقدمة من كل المحاور الانتهاء من معركة تلعفر لكن الفريق يارا الله أكد أن "العمليات العسكرية مستمرة لحين إكمال ناحية العياضية والمناطق المحيطة".

وتقع ناحية العياضية على بعد 15 كلم شمال مدينة تلعفر وإليها انسحب معظم عناصر التنظيم أمام تقدم القوات العراقية وفصال الحشد الشعبي التي تقاتل إلى جانبها بمساندة جوية من التحالف الدولي بقيادة أمريكية.

فرانس24/أ ف ب

نشرت في : 26/08/2017

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